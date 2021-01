Brandon Straka, fondateur d’une campagne encourageant les démocrates à fuir leur parti, a été arrêté pour trois chefs d’accusation fédéraux pour son rôle présumé dans l’émeute de Capitol Hill, après que le FBI a donné suite à un conseil d’un parent.

L’organisateur de « WalkAway » a été placé en garde à vue lundi après avoir été inculpé de trois chefs d’accusation liés aux troubles à Washington le 6 janvier, notamment avoir empêché un policier pendant les troubles civils, entrer ou rester sciemment pour des motifs restreints sans autorisation et avoir eu une conduite désordonnée. «Avec l’intention de perturber une audition du Congrès», selon le bureau extérieur du FBI à Omaha.

Brandon Straka, fondateur de la "Éloignez-vous" campagne qui se décrit comme un "ancien libéral," accusé dans l’insurrection du Capitole: https://t.co/K7JehAdInz pic.twitter.com/pxh9zVhfYK – Zoe Tillman (@ZoeTillman) 25 janvier 2021

Alors qu’une plainte pénale de huit pages contre Straka n’accuse pas le militant conservateur d’être entré dans le Capitole pendant l’émeute, elle affirme qu’il faisait partie d’une foule qui se rassemblait à l’entrée du bâtiment et a exhorté d’autres manifestants à entrer à l’intérieur, ce qui était capturé dans des images mises en ligne.

Le FBI a été informé de la présence de Straka au Capitole par un membre de la famille, selon la plainte, qui a pointé des agents fédéraux vers la séquence vidéo, dans laquelle Straka aurait été entendu dire aux manifestants. « Aller aller! » alors qu’ils tentaient de prendre d’assaut le bâtiment, ainsi que d’appeler les autres à dépouiller un policier de son bouclier anti-émeute, en criant « Prends-le! Prends-le! » Cependant, Straka reste à l’extérieur du bâtiment pendant toute la durée de la vidéo, qu’il aurait postée lui-même sur Twitter, mais supprimée par la suite.

L’activiste n’est pas le premier suspect d’émeute du Capitole à être dénoncé par un parent, le fils adolescent d’un homme du Texas informant le FBI de l’implication de son père dans les troubles du début du mois, ce qui lui a valu l’adoration des cercles libéraux et au moins 87000 $. en dons. Il reste à voir si le membre de la famille devenu informateur de Straka recevra les mêmes distinctions.

Straka, 43 ans, est un auto-décrit «Ancien libéral» surtout connu pour sa fondation de la campagne WalkAway, qui encourage les progressistes à abandonner le Parti démocrate, arguant que l’organisation représente «Fausses nouvelles» «Appât de course» et un «Récit de la victime». En grande partie grâce aux médias sociaux, son groupe a pris de l’importance lors des élections de mi-mandat de 2018, en collectant des fonds pour les républicains et en organisant plus tard des rassemblements pour la candidature de Donald Trump à la réélection. À la suite de l’émeute du Capitole au début du mois, cependant, la page Facebook de 500000 abonnés de WalkAway a été purgée de la plate-forme pour violations de la politique. Le compte personnel de Straka, ainsi que ceux de toute l’équipe de WalkAway, ont également été balayés dans la campagne d’interdiction agressive, qui a vu des milliers d’autres pages supprimées sur plusieurs sites de médias sociaux à la suite des troubles – y compris ceux de l’ancien président Trump.

Straka est toujours détenu par le gouvernement fédéral et sa première comparution devant le tribunal aura lieu mardi, selon le FBI.

