Larry Flynt, fondateur du magazine porno Hustler et militant du Premier amendement aux États-Unis, est décédé à l’âge de 78 ans.

Son frère a déclaré à Associated Press que Flynt était décédé d’une insuffisance cardiaque à son domicile de Los Angeles mercredi matin.

Flynt était l’un des plus grands noms de la pornographie, fondateur du magazine Hustler en 1974.

Image:

Flynt en 2016 à Las Vegas. Photo: Raoul Gatchalian / STAR MAX / IPx



À partir de là, il a construit un portefeuille de clubs, de publications, de films pour adultes et de casinos – mais a attiré un certain nombre de poursuites judiciaires impliquant le droit à la liberté d’expression.

Il a été impliqué dans plusieurs batailles juridiques sur la réglementation de la pornographie en relation avec le premier amendement, notamment en 1974, lorsqu’il a critiqué une exception d’obscénité à l’amendement.

Il a ensuite été poursuivi pour obscénité et crime organisé en 1976 par le chef d’un comité anti-pornographie. Il a été condamné à 25 ans de prison – mais n’a purgé que six jours, la peine étant annulée.

C’est devenu le sujet du film de 1996 The People vs Larry Flynt, mettant en vedette Woody Harrelson dans le rôle titre.

La même année, Kathy Keeton, éditrice du magazine Penthouse, a intenté une action en diffamation contre Flynt pour la publication d’un dessin animé dans Hustler – une bataille judiciaire qu’il a finalement perdue.

Il aurait crié « f *** cette cour! » au cours de la procédure, avant d’appeler les juges de la Cour suprême « rien que huit un ******* et un jeton c *** ».

En 1983, il a été emprisonné pendant six mois pour profanation du drapeau après s’être présenté à une audience en portant un drapeau américain comme couche.

Image:

Flynt (en fauteuil roulant) pose avec Courtney Love et Woody Harrelson (R) – le casting du film sur un procès qui l’a vu emprisonné pendant six jours



Il a également comparu devant le tribunal pour avoir vendu de la pornographie à des jeunes de Cincinnati, et plus tard pour poursuivre ses neveux qui ont utilisé son nom lors de la réalisation de vidéos pour adultes – où il a affirmé que leur pornographie était inférieure au sien. Il a perdu les deux cas.

Non seulement Flynt aimait finir ses critiques, mais il était aussi un politicien passionné, et a couru dans la course de rappel pour le gouverneur de Californie en 2003, où il s’est placé 7ème dans un champ de 135 candidats.

En 2016, il a notamment soutenu Hilary Clinton et un an plus tard, une récompense de 10 millions de dollars pour des preuves qui conduiraient à la destitution de Donald Trump.

En 1978, Flynt est resté paralysé après avoir été abattu devant un palais de justice en Géorgie par un homme armé qui a affirmé avoir été offensé par une séance photo interraciale dans l’un de ses magazines.

Il a laissé Flynt dans un fauteuil roulant et dans une douleur constante.

Malgré ses controverses, on estimait à un moment donné qu’il avait un chiffre d’affaires de plus de 150 millions de dollars par an.

Il laisse dans le deuil sa cinquième épouse, Elizabeth Berrios, et quatre enfants.