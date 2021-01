NSW Health a émis une alerte de coronavirus pour une méga-église de Sydney Hillsong bien qu’elle soit fermée à l’époque avec ses lumières de Noël éteintes.

Le fondateur de l’église, Brian Houston, a déclaré que l’église avait déjà déclaré au gouvernement de NSW qu’elle était fermée avant que l’alerte ne soit émise pour quiconque se trouve sur le campus de l’église de Hills dans la banlieue de Sydney à Norwest de 20 heures à 20 h 45 le 29 décembre.

À ce moment-là, l’église était complètement fermée et les lumières de Noël s’éteignaient après la nuit de Noël. Le gouvernement NSW en avait été informé », a-t-il écrit sur Twitter.

Sur la photo: un affichage de lumières de Noël devant l’église Hillsong à Sydney a été éteint le 27 décembre en raison de craintes de coronavirus – bien avant l’alerte du 29 décembre

NSW Health a émis une alerte pour l’église Hillsong’s Hills Campus, mais a ensuite mis à jour son site Web pour indiquer clairement que seul le parking était un lieu de préoccupation.

Le pasteur principal a déclaré sur Twitter que les autorités étaient trop prudentes et ont qualifié la situation de « pitoyable ».

«Il n’y avait absolument personne là-bas», écrit-il.

«Apparemment, c’est quelqu’un qui est entré au hasard dans le parking. Un parking vide.

Le fondateur de Hillsong, Brian Houston, a déclaré que les autorités étaient trop prudentes

Le pasteur Houston s’est adressé à Twitter pour se plaindre du fait que l’église avait déjà dit au gouvernement qu’elle était fermée avant de lancer l’alerte

Daily Mail Australia comprend qu’un membre infecté du public est entré sur le terrain de Hillsong le 29 décembre, entrant par le parking et déclenchant l’alerte.

Personne n’était censé se trouver sur les lieux à l’époque.

Mais NSW Health aurait été obligé de l’inclure dans son alerte en ligne bien que l’exposition soit considérée comme une situation à faible risque.

Samedi, le campus de Hillsong’s Hills a été répertorié sur le site Web de NSW Health parmi 66 endroits où les personnes présentes à des dates et heures spécifiques devraient surveiller les symptômes et se faire tester le cas échéant.

La superbe exposition de Hillsong a amené les foules à profiter de l’esprit de Noël en décembre, mais l’église a pris soin de débrancher le bouchon le 27 décembre alors que l’épidémie de coronavirus augmentait

Le pasteur Brian Houston a déclaré que l’alerte avait été déclenchée par un inconnu au hasard dans le parking vide

Des gens font la queue samedi dans une station de test de coronavirus à Auburn, dans le sud-ouest de Sydney, alors que de nouvelles restrictions ont été annoncées pour tenter de freiner l’épidémie croissante de Sydney

NSW Health a déclaré avoir mis à jour son site Web pour indiquer clairement que le parking est le lieu de préoccupation – et non l’église.

«Comme la référence au » campus « était destinée à l’indiquer, le lieu de préoccupation dans ce cas est une zone de l’enceinte de l’église, en particulier le parking, et non l’église elle-même. Les informations ont été mises à jour sur le site Web pour rendre cela plus clair », a déclaré un porte-parole de NSW Health au Daily Mail Australia.

M. Houston est revenu des États-Unis en novembre avec sa femme Bobbie, pour prêcher depuis le campus de l’église de Sydney.

La méga-église évangélique est connue pour attirer de grandes foules, mais à Sydney, elle s’est tournée vers les services de diffusion en direct en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Quand porter un masque facial dans le Grand Sydney: Le premier ministre Gladys Berejiklian a annoncé que les masques faciaux seraient obligatoires pour tous les résidents du Grand Sydney à partir de 23 h 59 samedi. La règle s’applique également aux résidents vivant à Wollongong, la côte centrale et les Blue Mountains. Chaque fois qu’un résident quitte son domicile, il devra porter un masque pour visiter ces lieux intérieurs: 1) Lieux de divertissement, comme un cinéma 2) Lieux de culte, comme une église ou une mosquée 3) Les transports publics, tels que les bus et les trains 4) Centres commerciaux 5) Zones de jeu établies 6) Salons de coiffure et de beauté Quiconque se surprend à ne pas porter de masque facial risque une amende de 200 $.

Les lieux de culte du Grand Sydney sont désormais soumis à une règle de distance d’une personne par quatre mètres carrés à l’intérieur pour un maximum de 100 personnes.

L’église avait présenté une brillante exposition de lumières de Noël qu’elle avait annoncées sur son site Web comme une attraction au volant tout au long du mois de décembre.

De grandes foules se sont rassemblées pour admirer les lumières en décembre – mais l’église a retiré le bouchon tôt en raison des craintes concernant l’épidémie de coronavirus et pour se conformer aux restrictions qui en résultent.

Daily Mail Australia comprend que les lumières de Noël ont été éteintes le 27 décembre – bien avant l’émission de l’alerte sanitaire.

Ce n’est pas le seul message déroutant provenant des autorités sanitaires au cours de la pandémie.

Les porteurs de masques à Sydney samedi. Les gens seront condamnés à une amende à partir de lundi s’ils ne portent pas de masque facial dans les espaces publics des hotpsots de coronavirus

Le département fédéral australien de la Santé a découragé le port de masque généralisé du début de la pandémie jusqu’en juin, malgré des études montrant que les masques faciaux réduisent le taux de transmission – en particulier en limitant la propagation des personnes atteintes du virus sans symptômes, qui ne savent pas qu’elles sont malades .

Les masques faciaux sont obligatoires à partir du dimanche dans le Grand Sydney, Wollongong, la côte centrale et les Blue Mountains dans les lieux publics tels que les centres commerciaux.

Quiconque est pris sans personne risque une amende de 200 $ à partir de lundi.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé dimanche de nouvelles restrictions pour contenir l’épidémie croissante qui s’est propagée des plages du nord à travers l’État et à Victoria.

De nouvelles règles s’appliquent à Sydney, Wollongong, la côte centrale et les Blue Mountains alors que la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré sept nouvelles infections à Covid-19 samedi.

Le premier ministre a déclaré que les nouvelles mesures – qui incluent des changements dans les cours de gym, les mariages et les funérailles – sont nécessaires pour réduire la transmission potentielle du coronavirus, tout en maintenant l’activité économique.

Les cours de gymnastique ont été réduits à mesure que de nouvelles restrictions entrent en vigueur à Sydney

Les règles mises à jour de Mme Berejiklian ont divisé l’opinion publique, certains résidents soutenant les nouvelles mesures et d’autres se demandant pourquoi les masques faciaux n’ont pas été introduits plus tôt.

Il y avait également une confusion quant à la raison pour laquelle le premier ministre autoriserait un match d’essai à se dérouler au Sydney Cricket Ground lors de la lutte contre une épidémie et de l’annonce de nouvelles restrictions.

À partir de minuit, il sera obligatoire de porter un masque dans certains lieux intérieurs, notamment les centres commerciaux et les cinémas, et dans les transports en commun – qui comprennent les trains et les bus.

Les résidents visitant un lieu de divertissement, des salons de coiffure et de beauté, des aires de jeux ou des lieux de culte devront également respecter les règles.

Le personnel d’accueil devra également porter un masque pour servir les clients.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas tenus de porter un masque, bien que cela soit fortement encouragé.

NOUVELLES RESTRICTIONS POUR LE GRAND SYDNEY Les masques faciaux sont obligatoires dans certains environnements intérieurs

Cours de gym réduits à 30 personnes

Lieux de culte et services religieux limités à une personne par quatre mètres carrés jusqu’à un maximum de 100 personnes par zone distincte

Mariages et funérailles limités à une personne par quatre mètres carrés jusqu’à un maximum de 100 personnes

Performances et manifestations en plein air réduites à 500 personnes

Rassemblements contrôlés et extérieurs (assis, payants, clos) réduits à 2000 personnes

Boîtes de nuit interdites SOURCE: NSW Health

Bien que les masques faciaux obligatoires entreront en vigueur au cours du week-end, leur application ne commencera que lundi.

Les cours de gymnastique ont également été réduits de 50 à 30, tandis que les mariages, les funérailles et les lieux de culte peuvent accueillir un maximum de 100 invités et sont soumis à la règle des quatre mètres carrés.

Les spectacles et les manifestations en plein air ont été réduits à 500 personnes et les rassemblements en plein air contrôlés – qui sont assis, munis de billets et fermés – sont désormais réduits à 2000 personnes.

Les changements ont suscité des émotions mitigées dans la communauté, certains déclarant que les masques obligatoires auraient dû être mis en œuvre plus tôt.

L’Association médicale australienne avait précédemment pris pour cible Mme Berejiklian pour ne pas avoir mis en œuvre de masques pendant que le virus circulait.

« Avec quelque chose d’aussi simple que cela, cela n’a tout simplement aucun sens que les masques ne soient pas obligatoires », a déclaré vendredi le vice-président de l’AMA, le Dr Chris Moy, à Sunrise.