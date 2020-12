Selon elle interview avec Vanity Fair.

«Je sais dans quoi je me suis embarqué, mais en même temps, je voulais faire la bonne chose et marcher, partir», a déclaré Karim à la sortie. Elle a ajouté qu’elle regrettait la relation et souhaitait «ne jamais l’avoir rencontré».

Mais selon le nouveau clip audio, Houston a vu d’autres problèmes avec le comportement de Lentz. « C’était un homme avec lequel il était difficile d’avoir une quelconque conversation directe car c’était toujours sur la défensive, cela revenait toujours à l’autre personne, comme si les autres étaient le problème », a-t-il déclaré.