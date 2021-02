Le fondateur de Get Naked Australia révèle les meilleures choses que vous pouvez faire nu, de la montgolfière à l’escalade

LE fondateur d’un compte Instagram appelé Get Naked Australia partage ses activités préférées que vous pouvez faire nu à travers le pays.

Le compte, qui compte 226000 abonnés, contient un flux comprenant des photos soumises par des personnes se déshabillant dans la nature.

Et maintenant, le fondateur, le sider de Sydney Brendan Jones, recommande ses principales activités à faire nu en Australie.

La voile sur le port et l’escalade figuraient sur sa liste, tout comme la montgolfière, les retraites de yoga, les retraites de week-end et le camping.

Jones a fondé le compte en 2015 après avoir commencé à faire de la randonnée puis à se déshabiller dans les trous de natation.

Le physio de 28 ans dit Escape l’idée du mouvement est née après avoir obtenu 12 photos de lui-même nu avec une toile de fond scénique, et les a mises dans un calendrier pour sa femme pour Noël.

«Cela a fait beaucoup rire, alors j’ai pensé à créer une page Instagram pour les photos de fesses et à l’appeler Get Naked Australia. Cela a fait boule de neige en popularité après cela », a-t-il déclaré.

Get Naked Australia propose également une gamme d’activités nues à travers le pays.

Les événements Get Naked Australia ont commencé à Sydney, mais l’organisation de Jones s’est récemment étendue au Queensland et à Victoria.

«À Sydney, nous organisons quelques croisières dans le port chaque année et nous organisons maintenant des retraites de week-end», a-t-il déclaré.

« Ceci s’ajoute aux randonnées régulières, aux bains de soleil maigres et aux journées à la plage que nous courons. »

Dans l’extrême nord du Queensland, il y avait maintenant des croisières en cours, et Get Naked Australia avait également pour objectif de lancer des safaris de plongée en apnée sur la Grande Barrière de Corail et du camping sur des îles isolées.

« Enfin, nous nous sommes alignés avec une agence de voyage de Darwin et nous allons travailler avec eux pour proposer des road trips où le but est de plonger dans autant de trous de natation dans l’arrière-pays que possible », a déclaré Jones.

Le «grand objectif» de Jones était d’ouvrir une station naturiste près de la côte quelque part au nord de Sydney.

«Nous avons juste besoin de quelques investisseurs», a-t-il déclaré.

La nudité publique est un délit en Australie lorsqu’une personne expose volontairement et de manière obscène sa personne, selon Aller au tribunal.

Pour déclarer une personne coupable de l’infraction, la police doit prouver qu’une personne s’est volontairement exposée de manière obscène et l’a fait à la vue d’un lieu public ou d’une école.

La peine maximale pour cette infraction est une peine d’emprisonnement de six mois et / ou une amende.

Jones a grandi assez rapidement depuis sa fondation, pour attirer plus de 100 000 personnes la première année.

«Nous avons eu des dizaines de personnes chaque jour envoyant leurs propres photos de superbes endroits partout dans le pays et des histoires sur la façon dont l’expérience nue dans la nature les a fait ressentir», a déclaré Brendan.

«J’ai reçu des courriels de personnes qui étaient avec des groupes d’amis en camping et tous ont décidé de me baigner maigre.»

«J’ai également reçu des courriels de personnes souffrant de troubles mentaux et de victimes de violence domestique me disant comment ce concept de se déshabiller dans la nature les a aidés à récupérer leur corps, ce qui était très puissant!»

Jones a dit que le concept était de «nu» dans la nature, seul ou avec vos amis.

« Le but était de s’amuser, d’aider à améliorer la façon dont vous voyez votre propre corps et d’aider à éliminer la stigmatisation associée à la nudité.

«Autrement dit, cette nudité est immédiatement liée à quelque chose de sexuel. Nous voulons que les gens traitent les corps nus comme simplement cela, juste un corps nu. Je ne veux pas d’un monde où nous ne portons jamais de vêtements. Mais je ne veux pas d’un monde où les gens n’éprouvent jamais la joie de nager nu dans l’océan à cause des inhibitions corporelles.

«Je veux que les gens se sentent à l’aise avec leur corps et je pense que Get Naked Australia offre une façon amusante de franchir le pas et de découvrir le naturisme pour la première fois.»

Jones ne se considérait pas comme un naturiste ou un nudiste, au lieu de cela, disant qu’il était quelqu’un qui pratiquait le naturisme – et appréciait «l’étrange trempette maigre».

À ceux qui voulaient donner un tourbillon au «naturisme», Jones a recommandé de trouver «un endroit isolé» pour nager nu.

«C’est la meilleure sensation et vous voudrez en faire plus! Si vous voulez découvrir le côté social du naturisme, contactez-nous, nous cherchons à organiser plus d’événements à l’avenir. «

«Mais mon expérience préférée à ce jour a été la dernière croisière dans le port de Sydney que nous avons lancée. Trois yachts, un DJ, beaucoup de structures gonflables et environ 100 membres du personnel et invités nus qui passent un bon moment dans le port de Sydney … tous vêtements gratuits.