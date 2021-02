À la suite de son interdiction permanente de Twitter, le fondateur et rédacteur en chef de Gateway Pundit, Jim Hoft, s’est entretenu avec RT et s’est demandé pourquoi les plateformes de médias sociaux travaillent si dur pour empêcher des sites comme le sien d’atteindre les lecteurs.

Le pseudo Twitter @gatewaypundit appartenant à Hoft, qui comptait plus de 375000 abonnés, a été interdit samedi soir pour «Violations répétées» du «processus d’intégrité civique» de Twitter, qui se concentre fortement sur des informations ou des théories «Pourrait saper la confiance dans le processus lui-même, comme des informations non vérifiées sur le truquage des élections, la falsification des bulletins de vote, le décompte des voix ou la certification des résultats des élections.»

Gateway Pundit, un site Web de droite qui est une cible fréquente des critiques libéraux, a récemment lancé une enquête qui, selon lui, soutient les théories de la fraude électorale au Michigan. Une vidéo taquinée et publiée plus tard par le site montre une camionnette blanche livrant des boîtes au milieu de la nuit au TCF Center de Detroit, Michigan. Hoft affirme que des sources et plusieurs témoins qui ont signé des affidavits disent que cette camionnette était pleine de «61 urnes» et est revenu une heure plus tard le soir des élections avec plus « Bulletins de vote suspects. »

«Nous en avons la preuve ici», Hoft a parlé à RT de sa vidéo et de ses allégations de fraude électorale.

Les responsables ont déclaré qu’aucun bulletin de vote tardif n’avait été compté après la date limite de 20 heures.

«Aucun bulletin de vote par correspondance reçu après la date limite de 20 heures le 3 novembre 2020 n’a été reçu ou traité au Centre TCF. Seuls les bulletins de vote reçus avant la date limite ont été traités, « un affidavit sous serment présenté dans un procès électoral et rédigé par Christopher Thomas, l’ancien directeur des élections du Michigan qui travaillait au TCF Center, lit.

L’argument est que tous les bulletins de vote remis tard mardi soir ou tôt mercredi ont déjà été traités et ont respecté la date limite, car il n’y avait pas de date limite pour la livraison.

Hoft a souligné que les autorités locales n’étaient pas intéressées par son rapport à elles. « Sur l’autre équipe. »

Il a également interrogé les plateformes de médias sociaux qui travaillaient si dur pour interdire la discussion sur la fraude électorale, affirmant que ceux qui soutiennent que l’élection était « sécurise » travailler le plus dur pour supprimer les opinions dissidentes.

«S’ils sont si sûrs de leur position, pourquoi sévissent-ils et éliminent-ils des sites comme moi des plateformes de médias sociaux?» Dit Hoft. «Cela n’a pas de sens, et c’est ce contre quoi nous nous battons depuis plusieurs mois maintenant.»

Le journaliste s’est également opposé à Twitter «Politique éthique», qui interdit effectivement toute remise en cause de l’élection de 2020 mais n’en fait pas de même pour les autres élections, notamment la victoire de Donald Trump en 2016.

«Vous ne pouvez rien contester à propos de l’élection de 2020, et pourtant il y a encore des individus qui contestent l’élection de 2016. C’est toujours autorisé sur Twitter », Dit Hoft.

