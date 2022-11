Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, serait aux Bahamas

Sam Bankman-Fried, le co-fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto en faillite FTX, a déclaré samedi qu’il était aux Bahamas, Reuters signalé. Dans un message texte envoyé au média, Bankman-Fried a démenti les spéculations selon lesquelles il s’était envolé pour l’Amérique du Sud après avoir été démis de ses fonctions à la bourse.

Le message texte est arrivé un jour après la plate-forme de crypto-monnaie assiégée déposé pour la protection de la faillite et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG vendredi, après que la stabilité de son entreprise a été remise en question. L’échange avait été l’un des plus grands acteurs du domaine de la crypto-monnaie, The Wall Street Journal c’est notémais son effondrement a soulevé des doutes sur la crypto et a laissé les clients se demander s’ils récupéreront un jour leur argent.

Depuis lors, FTX a enquêté sur un possible piratage impliquant des centaines de millions de dollars dans des fonds de crypto-monnaie qui semblent avoir disparu de ses comptes. L’avocat général de la société a tweeté samedi une déclaration selon laquelle “un accès non autorisé à certains actifs s’est produit” et que FTX avait contacté les forces de l’ordre.

Un jour avant de démissionner, Bankman-Fried a publié un Fil Twitter Jeudi, s’excusant à plusieurs reprises pour l’état actuel de son entreprise et disant qu’il allait lever des liquidités.

Ni Bankman-Fried ni FTX n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.