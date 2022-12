Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s’envole pour New York après le chaos judiciaire

Sam Bankman-Fried s’envole mercredi soir pour New York, selon le bureau du procureur général des Bahamas, où il devrait plus tard être traduit en justice devant un tribunal fédéral américain, concluant une saga de plusieurs jours.

Bankman-Fried, 30 ans, a été inculpé par le tribunal fédéral de New York le 9 décembre et arrêté trois jours plus tard par les forces de l’ordre des Bahamas à la demande des procureurs américains.

Son avocat, Jerone Roberts, lisant un affidavit signé le 20 décembre, a déclaré au tribunal que Bankman-Fried consentait à l’extradition en partie en raison d’un “désir de rendre les clients concernés entiers”. Bankman-Fried était “impatient de partir”, a déclaré Roberts au tribunal.

On ne sait pas comment son retour contribuerait à combler le trou de bilan de 8 milliards de dollars qui, selon les plaintes fédérales, résultait de transactions risquées et de dépenses extravagantes des dirigeants de FTX.

Bankman-Fried devra faire face à une mise en accusation et à une procédure de libération sous caution après son atterrissage. Contrairement à d’autres cas de cols blancs, cependant, Bankman-Fried est confronté à un ensemble particulier de défis.

“Ce n’est évidemment pas le cas typique”, a déclaré à CNBC l’ancien procureur fédéral Renato Mariotti. “Il risque des décennies de prison. Et il n’a pas de liens avec la communauté de SDNY comme le ferait un accusé typique et a également des liens avec une juridiction étrangère. Les procureurs ont donc une chance d’amener le juge à ordonner la détention à moins que l’accusé ne poste propriété ou une importante caution en espèces. »

Tout au long du processus de renonciation à l’extradition, l’équipe juridique de Bankman-Fried aux Bahamas et les avocats américains ont semblé être à couteaux tirés. Son équipe juridique a initialement déclaré qu’elle lutterait contre les tentatives d’extradition, mais samedi, une personne proche du dossier a déclaré à CNBC que le cryptomilliardaire avait changé d’avis et reviendrait aux États-Unis.

Lundi matin, l’avocat de Bankman-Fried aux Bahamas a déclaré que l’ancien milliardaire ne reviendrait pas aux États-Unis sans avoir vu une copie de son acte d’accusation, l’avocat ayant déclaré à un magistrat des Bahamas qu’il était “choqué” de voir même Bankman-Fried au tribunal. .

Le chaos s’ensuivit alors que les journalistes et les avocats de Bankman-Fried tentaient de déterminer si l’ancien crypto-milliardaire serait renvoyé aux États-Unis pour être traduit en justice devant un tribunal fédéral.

Enfin, mardi, un responsable de la prison des Bahamas et une source proche du dossier ont confirmé que Bankman-Fried avait signé les documents d’extradition et comparaîtrait pour sa dernière audience à Nassau jeudi.

Lorsque Bankman-Fried débarque à New York, la procédure jusqu’ici atypique devrait prendre une teneur plus familière. Dans une affaire fédérale typique, l’accusé “serait emmené au centre de détention pour être traité avant l’audience / la mise en accusation initiale”, a déclaré à CNBC l’ancien avocat de la CFTC et partenaire de Kennyhertz Perry, Braden Perry.

“Mais encore une fois, s’il est convenu à l’avance avec le magistrat chargé de l’audience de détention, le tribunal peut autoriser une audience avant le traitement, mais cela est peu probable. Ses avocats pourraient également renoncer à l’audience de détention, du moins pour l’instant, et demander une plus une audition détaillée des preuves pour s’assurer que leurs meilleurs arguments sont présentés avec des preuves appropriées pour la détention, car il s’agit généralement d’une chance unique de sortir avant le procès », a poursuivi Perry.

Bankman-Fried est accusé par les forces de l’ordre fédérales et les régulateurs financiers d’avoir perpétré ce que la SEC a appelé l’une des fraudes les plus importantes et les plus “effrontées” de mémoire récente. Le PDG de remplacement, John J. Ray, a décrit un “échec complet du contrôle de l’entreprise” dans l’entreprise.

Les régulateurs fédéraux ont allégué que Bankman-Fried avait utilisé ces 8 milliards de dollars d’actifs de clients pour des achats immobiliers extravagants et des projets de vanité, y compris des droits de dénomination de stade et des millions de dons politiques.

Kate Rooney de CNBC a contribué à ce rapport.