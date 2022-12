Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à une enquête sur la manipulation du marché

Les procureurs fédéraux enquêtent pour savoir si le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a manipulé le marché de deux crypto-monnaies au printemps dernier, entraînant leur effondrement et créant un effet domino qui a finalement provoqué l’implosion de son propre échange de crypto-monnaie le mois dernier, selon deux personnes avec connaissance de la matière.

Les procureurs américains de Manhattan examinent la possibilité que M. Bankman-Fried ait dirigé les prix de deux devises interdépendantes, TerraUSD et Luna, au profit des entités qu’il contrôlait, notamment FTX et Alameda Research, un fonds spéculatif qu’il a cofondé et détenu, le disaient les gens.

L’enquête en est à ses débuts et il n’est pas clair si les procureurs ont déterminé les actes répréhensibles de M. Bankman-Fried, ou quand ils ont commencé à examiner les transactions TerraUSD et Luna. L’affaire fait partie d’une enquête élargie sur l’effondrement de l’empire de crypto-monnaie basé aux Bahamas de M. Bankman-Fried et sur le détournement potentiel de milliards de dollars de fonds de clients.

Les procureurs fédéraux et la Securities and Exchange Commission ont examiné si FTX avait enfreint la loi en transférant les fonds de ses clients à Alameda. Le mois dernier, une ruée sur les dépôts a révélé un trou de 8 milliards de dollars dans les comptes de la bourse, provoquant l’effondrement de l’entreprise. M. Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX lorsque la société a déposé son bilan le 11 novembre.