Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est un “menteur pathologique” qui a induit le public en erreur, selon un membre du Congrès

Sam Bankman-Fried est escorté hors du bâtiment du tribunal de première instance après son arrestation, à Nassau, aux Bahamas, le 13 décembre. (Dante Carrer/Reuters)

Le membre du Congrès Ritchie Torres dit que Sam Bankman-Fried est un “menteur pathologique”.

Le fondateur en disgrâce “a induit le public en erreur” lorsqu’il a affirmé que FTX avait suffisamment d’actifs pour couvrir ses dettes, selon Torres.

Les commentaires cinglants interviennent deux jours après l’arrestation du fondateur en disgrâce aux Bahamas.

Le membre du Congrès Ritchie Torres a décrit Sam Bankman-Fried comme un “menteur pathologique” après avoir mal géré des milliards de fonds de clients. Le fondateur en disgrâce “a induit le public en erreur” lorsqu’il a affirmé que FTX avait suffisamment d’actifs pour couvrir ses dettes, a déclaré Torres.

“Il y a des preuves qui suggèrent cela”, a déclaré Torres, membre du comité des services financiers de la Chambre, dans un Coindesk TV interview. “Il a menti parce qu’à aucun moment après l’effondrement ou même avant, FTX n’a ​​eu suffisamment de liquidités pour racheter tous les dépôts des clients.”

La bourse a déposé une demande de mise en faillite le mois dernier après avoir perdu 8 milliards de dollars de dépôts de clients. Une fois un Coindesk rapport a révélé que le jeton FTT natif de FTX était utilisé pour soutenir la société de négoce quantitatif Alameda Research de Bankman-Fried, l’ancien milliardaire s’est tourné vers Twitter pour apaiser les problèmes d’insolvabilité.

Torres dit que Bankman-Fried a continué à faire des “déclarations contradictoires”.

“FTX va bien. Les actifs vont bien”, a déclaré Bankman-Fried dans un tweet désormais supprimé du 7 novembre. “C’est fortement réglementé, même lorsque cela nous ralentit. Nous avons des audits GAAP, avec > 1 milliard de dollars de liquidités excédentaires. Nous avons une longue histoire de protection des actifs des clients, et cela reste vrai aujourd’hui.”

Une multitude de rapports ont depuis révélé que Bankman-Fried utilisait sciemment les dépôts des clients pour faire des paris risqués via Alameda et même aurait avait une discussion de groupe secrète que les initiés de FTX appelaient “Wire Fraud”. L’ancien trader de Jane Street et diplômé du MIT a attribué les problèmes à des erreurs comptables, déclarant qu’il n’avait pas intentionnellement commis de fraude ou abusé d’actifs.

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas lundi soir pour de nombreuses accusations.

“Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”, a déclaré mardi le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler. déclaration.

Le membre du Congrès Torres a reçu 2 900 $ en «dons non sollicités» de Bankman-Fried, l’un des nombreux législateurs à voir les contributions de l’exécutif. Le démocrate new-yorkais affirme que l’argent ira à une association caritative locale.

“Mes liens avec lui sont minimes”, a déclaré Torres à propos de Bankman-Fried.