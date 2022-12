Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté après que les États-Unis ont déposé des accusations criminelles

“Alors que les États-Unis poursuivent individuellement des poursuites pénales contre SBF, les Bahamas poursuivront leurs propres enquêtes réglementaires et pénales sur l’effondrement de FTX, avec la coopération continue de ses partenaires chargés de l’application de la loi et de la réglementation aux États-Unis et ailleurs”, a poursuivi le déclaration.

Dans un communiqué, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré : “Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi”.

Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a déclaré que les États-Unis avaient déposé des accusations criminelles non précisées contre Bankman-Fried et étaient « susceptibles de demander son extradition ».

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté par les autorités des Bahamas ce soir après que le procureur des États-Unis pour le district sud de New York a partagé un acte d’accusation scellé avec le gouvernement des Bahamas, ouvrant la voie à l’extradition et au procès américain de l’ancien crypto milliardaire au cœur de l’effondrement de l’échange crypto.

Bankman-Fried devait témoigner demain devant le comité des services financiers de la Chambre. Son arrestation est la première mesure concrète des régulateurs pour tenir des individus responsables de l’implosion de plusieurs milliards de dollars de FTX le mois dernier.

En novembre, FTX et ses filiales ont déposé leur bilan et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG. La société de trading de crypto a implosé de manière spectaculaire à la suite d’une ruée sur des actifs similaires à une ruée bancaire.

Bankman-Fried a été remplacé par John J. Ray III, qui avait supervisé la faillite d’Enron. Ray doit également témoigner devant le Congrès cette semaine. Dans des remarques préparées publiées lundi, Ray a déclaré que FTX avait fait une « frénésie de dépenses » de fin 2021 à 2022, lorsqu’environ « 5 milliards de dollars ont été dépensés pour acheter une myriade d’entreprises et d’investissements, dont beaucoup ne valent peut-être qu’une fraction de ce qui a été payé. pour eux”, et que la société a accordé plus d’un milliard de dollars en “prêts et autres paiements… à des initiés”.

Ray a également déclaré que les fonds des clients FTX étaient mélangés avec des actifs d’Alameda Research, le fonds spéculatif également fondé par Bankman-Fried. Alameda a utilisé les fonds des clients pour faire du trading sur marge, ce qui les a exposés à des pertes massives, a déclaré Ray.

Des experts juridiques ont déclaré à CNBC que si le gouvernement fédéral poursuivait des accusations de fraude électronique ou bancaire, Bankman-Fried pourrait encourir la prison à vie sans possibilité de libération surveillée. Une punition aussi sévère serait inhabituelle mais pas extraordinaire. Le cerveau du système de Ponzi, Bernie Madoff, a été condamné à 150 ans de prison, une peine à perpétuité effective, pour son énorme système de Ponzi. L’effondrement de FTX a déjà déclenché la disparition de BlockFi Lending et a plongé tout l’espace dans le désarroi.

