Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, accusé d’avoir volé au moins 10 milliards de dollars américains alors que son procès pour fraude s’ouvre

Un procureur a ouvert mercredi un procès pour fraude en déclarant aux jurés que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, était au sommet du monde il y a un an, fréquentant des célébrités, avant que sa fraude historique ne soit révélée, laissant les clients et les investisseurs sans au moins 10 milliards de dollars qu’ils pensaient être. sécurisé.

Un avocat de la défense a insisté sur le fait que son client n’avait volé personne.

Le procureur adjoint des États-Unis, Nathan Rehn, a pointé du doigt à plusieurs reprises Bankman-Fried, assis avec ses avocats dans un procès, et l’a accusé de « commettre une fraude massive ».

Il a déclaré que Bankman-Fried avait menti à ses investisseurs alors qu’il dépensait leur argent pour lui-même, ses amis et sa famille, achetant de somptueuses maisons et des propriétés en bord de mer aux Bahamas, dépensant des millions de dollars en dons politiques pour gagner de l’influence à Washington.

Bankman-Fried, 31 ans, affirme qu’il n’est pas responsable de la fraude massive que les procureurs allèguent dans sept chefs d’accusation, dont fraude électronique et complot, portés contre lui depuis son arrestation en décembre dernier aux Bahamas. Au tribunal mercredi, il était assis avec une bouteille d’eau et un ordinateur portable devant lui.

Ils affirment que l’homme californien a fraudé des milliers d’investisseurs et de clients de ses entreprises pour des milliards de dollars en siphonnant leur argent pour ses propres usages, notamment en finançant ses entreprises et en faisant d’importantes contributions politiques pour tenter d’influencer la réglementation gouvernementale de la crypto-monnaie.

Dans ce sketch de salle d’audience, Bankman-Fried est assis à la table de la défense, tandis que le juge Lewis Kaplan et ses avocats discutent de la sélection finale du jury lors de son procès. (Elizabeth Williams/Associated Press)

« Nard des mathématiques »

Les avocats de la défense insistent sur le fait que leur client n’avait aucune intention criminelle lorsqu’il est devenu célèbre dans le monde de la cryptographie tout en faisant croître FTX et une entreprise connexe, Alameda Research, pour en faire des poids lourds multimilliardaires dans l’industrie de la cryptomonnaie.

L’avocat de la défense Mark Cohen, dans sa déclaration liminaire, a insisté sur le fait que son client avait « une histoire très différente » de celle des procureurs sur ce qui s’est passé lorsque Bankman-Fried a construit son empire de crypto-monnaie entre 2017 et 2022.

« Sam n’a fraudé personne et n’avait l’intention de frauder personne », a-t-il déclaré aux jurés.

Comme ça arrive20h09Auriez-vous aimé faire partie du jury du procès Sam Bankman-Fried ? Michael Lewis a un livre pour vous

Il a qualifié Bankman-Fried de « nerd en mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête », quelqu’un qui a lancé son entreprise après avoir fait ses études au Massachusetts Institute of Technology et travaillé à Wall Street pendant plusieurs années.

Cohen a déclaré que les actions de Bankman-Fried au cours des derniers jours à la tête de ses entreprises prouvaient qu’il pensait gérer une crise de liquidité causée par les valeurs des cryptomonnaies qui se sont effondrées de plus de 70 pour cent et les critiques de l’un de ses plus grands concurrents qui ont provoqué une ruée sur son entreprise. entreprises par des clients cherchant à récupérer leurs dépôts.

Barbara Fried et Joseph Bankman, parents du fondateur de FTX, arrivent mercredi au palais de justice fédéral de Manhattan. (Craig Ruttle/Associated Press)

Assis au premier rang lors du procès se trouvait l’avocat américain Damian Williams, qui a déclaré il y a des mois que la fraude autour de FTX était l’une des plus importantes de l’histoire des États-Unis.

Bankman-Fried est devenu la cible des enquêteurs lorsque FTX s’est effondré en novembre dernier au milieu d’une ruée de clients cherchant à récupérer leurs dépôts, moins d’un an après que Bankman-Fried ait dépensé des millions de dollars pour le Super Bowl 2022 avec des publicités de célébrités faisant la promotion de FTX comme « le plus sûr ». et le moyen le plus simple d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.

Le comédien Larry David, ainsi que d’autres célébrités, telles que le quart-arrière du football Tom Brady et la star du basket-ball Stephen Curry, ont été cités dans un procès qui affirmait que leur statut de célébrité les rendait coupables d’avoir promu le modèle économique défaillant de l’entreprise.

Bankman-Fried a été extradé des Bahamas vers les États-Unis après son arrestation en décembre dernier. Il a d’abord reçu l’ordre de rester chez ses parents à Palo Alto, en Californie, dans le cadre d’une caution de 250 millions de dollars américains, mais sa caution a été révoquée et il a été emprisonné en août après que le juge Lewis A. Kaplan a conclu qu’il tenté d’influencer les témoins du procès.