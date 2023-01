Le fondateur de FTX dit qu’il y a eu un incident de sécurité au domicile des parents

CNN

Les avocats du fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, ont exhorté le juge dans son affaire de fraude à garder secrets les noms de deux personnes qui ont cosigné sa caution de 250 millions de dollars en raison des menaces réelles qu’il dit que sa famille a reçues.

L’avocat de Bankman-Fried a déclaré qu’il y avait eu un “incident de sécurité” au domicile de ses parents, où l’ancien PDG de FTX est libéré en détention à domicile.

Dans une lettre adressée au juge Lewis Kaplan s’opposant à la demande de près d’une douzaine d’organisations médiatiques de faire connaître l’identité des cosignataires, les avocats de Bankman-Fried ont décrit l’incident.

«Récemment, les Bankman-Fried ont eu un incident de sécurité à leur domicile lorsqu’une voiture noire a percuté la barricade métallique installée devant leur domicile. Trois hommes sont sortis de la voiture. Lorsque l’agent de sécurité de service les a confrontés, les hommes ont dit quelque chose comme : « Vous ne pourrez pas nous empêcher d’entrer. Les hommes sont remontés dans la voiture et sont partis rapidement avant que l’agent de sécurité ne puisse voir la plaque d’immatriculation », ont-ils écrit.

Les parents de Bankman-Fried – Joseph Bankman et Barbara Fried – sont tous deux professeurs de droit à l’Université de Stanford. Un juge a libéré Bankman-Fried moyennant une caution de 250 millions de dollars et lui a demandé d’avoir un bracelet de surveillance électronique et d’être assigné à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.