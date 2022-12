Le fondateur de FTX “disposé” à témoigner de son effondrement devant le Congrès mardi

Depuis ses 30 milliards de dollars l’empire crypto s’est effondré le mois dernier, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, n’a pas hésité à parler à la presse, ou à n’importe qui d’autre (bien qu’il n’ait pas répondu à mes demandes de commentaires). Il a maintenant accepté de poursuivre sa tournée médiatique par une visite à la Chambre des représentants des États-Unis la semaine prochaine.

Le visage millénaire et ancien de la crypto, également connu simplement sous le nom de SBF, a accordé des interviews à Good Morning America, New York revue, La New York TimesLa le journal Wall Street et Vox, bien que ce dernier soit apparemment un accident, SBF disant plus tard qu’il avait oublié que l’ami avec qui il échangeait des DM sur Twitter était également journaliste.

Au cours de la même période au cours des dernières semaines, le fondateur de l’échange de crypto FTX et de la société d’investissement Alameda Research a également diffusé un certain nombre de podcasts crypto ainsi qu’un Espace Twitter de deux heures hébergé par d’autres investisseurs en crypto, qui ont grillé Bankman-Fried encore plus implacablement que les journalistes des points de vente susmentionnés.

La représentante américaine Maxine Waters, une démocrate de Californie, faisait partie de ceux qui ont remarqué la tournée de discussions sans escale de Bankman-Fried. Le 2 décembre, le président du comité des services financiers de la Chambre lui a demandé de témoigner lors d’une audience du comité sur la débâcle FTX prévue pour le 13 décembre.

.@SBF_FTXnous apprécions que vous ayez été franc dans vos discussions sur ce qui s’est passé à #FTX. Votre volonté de parler au public aidera les clients, les investisseurs et les autres de l’entreprise. À cette fin, nous serions ravis de votre participation à notre audition du 13. – Maxine Waters (@RepMaxineWaters) 2 décembre 2022

Bankman-Fried a répondu: “Une fois que j’aurai fini d’apprendre et d’examiner ce qui s’est passé, j’aurais l’impression qu’il était de mon devoir de comparaître devant le comité et de m’expliquer. Je ne suis pas sûr que cela se produira d’ici le 13. Mais quand ce sera le cas, je témoignera.”

Waters n’avait aucune de ces incertitudes.

“Sur la base de votre rôle de PDG et de vos entretiens avec les médias au cours des dernières semaines, il est clair pour nous que les informations dont vous disposez jusqu’à présent sont suffisantes pour témoigner”, elle a répondu le 5 décembre. “Il est impératif que vous assistiez à notre audience le 13, et nous sommes disposés à programmer des audiences continues s’il y a plus d’informations à partager plus tard.”

Vendredi, Bankman-Fried a de nouveau répondu, répétant certaines des lignes de sa tournée médiatique et affirmant qu’il n’avait toujours pas accès à la plupart de ses données personnelles et professionnelles de FTX.

“Il y a donc une limite à ce que je pourrai dire, et je ne serai pas aussi utile que je le voudrais. Mais comme le comité pense toujours que ce serait utile, je suis prêt à témoigner le 13.”

1) Je n’ai toujours pas accès à une grande partie de mes données, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Il y a donc une limite à ce que je pourrai dire, et je ne serai pas aussi utile que je le voudrais. Mais comme le comité pense toujours que ce serait utile, je suis prêt à témoigner le 13. https://t.co/KR34BsNaG1 — SBF (@SBF_FTX) 9 décembre 2022

Les révélations sur les participations et les relations étroites entre FTX et Alameda Research le mois dernier ont déclenché une série d’événements en cascade qui a conduit Alameda à cesser ses activités et FTX à déposer le bilan, des milliards de fonds d’investisseurs semblant disparaître du jour au lendemain.

Le ministère américain de la Justice et d’autres agences enquêtent sur des allégations de fraude et de mauvaise gestion de fonds par FTX. Bankman-Fried a nié avoir commis une fraude ou avoir délibérément abusé de l’argent des clients.

Waters a dit que bien que son invitation à Bankman-Fried implique un témoignage volontaire, “une citation à comparaître est définitivement sur la table”.