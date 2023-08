Le fondateur de Foxconn, Terry Gou, annonce sa candidature à la présidence de Taiwan et s’engage à resserrer les liens avec la Chine.

Le milliardaire fondateur du géant technologique Foxconn, Terry Gou, a annoncé qu’il se présenterait à la présidence de Taiwan en tant que candidat indépendant, s’engageant à améliorer les relations entre les deux rives et à stimuler l’économie de Taiwan.

Lors d’une conférence de presse lundi, Gou – un homme d’affaires bien connu et au franc-parler – a annoncé ce qu’il a appelé « l’ère du règne des entrepreneurs ».

« J’ai décidé de participer à la course à la présidentielle de 2024 », a-t-il déclaré, vantant son expérience dans les affaires et la finance, notamment dans ses relations avec la Chine.

« Donnez-moi quatre ans et je promets que j’apporterai 50 ans de paix dans le détroit de Taiwan et que je bâtirai les bases les plus profondes de la confiance mutuelle à travers le détroit… Taiwan ne doit pas devenir l’Ukraine et je ne laisserai pas Taiwan devenir la prochaine Ukraine. »

Gou a laissé entendre qu’il se présenterait depuis plusieurs mois après qu’il n’ait pas été choisi comme candidat du principal parti d’opposition, le Kuomintang (KMT). Il a promis son soutien au candidat choisi par le KMT, Hou Yo-ih, mais a continué à organiser des événements publics de type campagne.

Gou devra recueillir 290 000 signatures d’ici début novembre pour se qualifier comme candidat indépendant.

Le gouvernement chinois s’est engagé à intégrer Taiwan dans l’État chinois, dans le cadre de ce qu’il appelle la « réunification », mais qui est massivement rejetée par le peuple taïwanais et ses principaux partis politiques. Sous le règne de Xi Jinping, la Chine est devenue de plus en plus agressive envers Taiwan. Il a coupé les communications avec Taipei après la victoire électorale de la présidente Tsai Ing-wen en 2016 et a envoyé ces dernières années un nombre croissant d’avions et de navires de guerre dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taiwan.

Samedi, l’armée chinoise semblait organiser un encerclement total de l’île principale, lançant 32 avions et neuf navires, dont des drones armés, des avions de combat, des avions de reconnaissance et des bombardiers. Cela a incité Taiwan et le Japon à déclencher leurs propres avions de combat en réponse.

32 avions PLA et 9 navires PLAN autour de Taiwan ont été détectés à 6 heures du matin (UTC+8) aujourd’hui. Les forces armées de la République de Chine ont surveillé la situation et ont chargé les avions du CAP, les navires de la Marine et les systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités. pic.twitter.com/XtR9WMT2tV — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 26 août 2023

Lundi, Gou a accusé le parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir de Tsai d’être responsable de l’escalade des tensions, le qualifiant d’arrogant et de corrompu.

« Sous le règne du Parti démocrate progressiste, au cours des sept dernières années, ils ont conduit Taiwan, au niveau international, vers le danger de guerre. Au niveau national, leurs politiques sont remplies d’erreurs », a-t-il déclaré.

L’entrée de Gou dans la campagne ajoute encore plus d’intrigue à ce qui était déjà une course inhabituelle. Lai Ching-te, l’actuel vice-président et candidat présidentiel du DPP au pouvoir, devance Hou du KMT, actuel maire de la ville de New Taipei et ancien chef de la police, et Ko Wen-je, ancien maire de Taipei City et candidat du parti du peuple taïwanais qu’il a fondé.

Un sondage de la semaine dernière a révélé que le soutien à Lai était de 43 %, contre 27 % pour Ko et seulement 14 % pour Hou du KMT. Plus de 16 % étaient indécis ou refusaient de répondre.

Dans son discours, Gou a appelé à une coalition anti-DPP. Ko, Hou et Gou sont tous considérés comme appartenant au côté pan-bleu de la politique taïwanaise qui adhère plus étroitement à une identité chinoise. Cependant, la première réaction des analystes a été que l’entrée de Gou dans la course diviserait probablement davantage le vote bleu et bénéficierait plutôt au DPP.

Lai, qui s’était dans le passé présenté lui-même comme un « travailleur » pour l’indépendance de Taiwan, a tempéré son approche depuis qu’il a pris la nomination et s’est rapproché de la position de Tsai. Le président a évité de franchir les lignes rouges chinoises en affirmant que la République de Chine (Taiwan) est déjà une nation souveraine et qu’il n’est pas nécessaire de déclarer son indépendance.

Vendredi, Lai a déclaré aux médias internationaux qu’il poursuivrait le travail de Tsai pour renforcer la défense, renforcer les liens internationaux et rechercher le dialogue avec Pékin, mais uniquement sur le principe de « parité et de dignité ».

Chi Hui Lin et Reuters ont contribué à ce rapport