Le fondateur de « Cowboys for Trump » espère qu’une décision de la Cour suprême sur l’éligibilité aux élections pourrait également l’aider

WASHINGTON — Couy Griffin est un fervent partisan de Donald Trump, mais il a une raison supplémentaire d’espérer que la Cour suprême décide que l’ancien président peut rester sur le bulletin de vote dans le Colorado – la décision pourrait également lui être bénéfique.

Griffin, l’un des fondateurs de « Cowboys for Trump », a été reconnu coupable au pénal pour sa participation aux événements du 6 janvier qui ont conduit à une attaque contre le Capitole américain et a ensuite été démis de ses fonctions de commissaire de comté au Nouveau-Mexique. .

Il a son propre appel en instance devant la Cour suprême, qui soulève des questions similaires à l’appel de Trump plaidé la semaine dernière.

Griffin a été démis de ses fonctions d’élu sur la base de la même théorie que celle invoquée par les responsables du Colorado pour empêcher Trump d’apparaître sur le bulletin de vote : une section du 14e amendement qui dit que ceux qui « se sont engagés dans l’insurrection » ne peuvent pas exercer leurs fonctions.

Sur la base des plaidoiries de la semaine dernière, il semble probable que la Cour suprême se prononcera en faveur de Trump dans son cas. Le raisonnement de la Cour suprême pourrait alors s’appliquer au cas Griffin.

Griffin a déclaré dans une interview qu’il avait écouté une partie des arguments et qu’il avait été encouragé par les questions des juges.

“Le président Trump est tout en haut et je suis tout en bas, mais beaucoup de choses sur lesquelles ils essaient de s’en prendre après Trump, ils l’ont déjà fait après moi”, a-t-il déclaré. “J’ai en quelque sorte été un test terrain pour les choses juridiques.

Les juges devraient discuter Le cas Griffin en privé pour la première fois lors de leur conférence privée habituelle vendredi.

Un camion « Cowboys for Trump » est garé devant le palais de justice de Washington où Couy Griffin était jugé en 2022 pour participation à l’attentat du 6 janvier. Ryan Reilly / NBC Nouvelles

Un juge de l’État a démis Griffin de son poste de commissaire dans le comté d’Otero, au Nouveau-Mexique, en septembre 2022 après avoir conclu que ses actions du 6 janvier le rendaient inéligible.

Plus tôt cette année-là, Griffin a été reconnu coupable d’être entré illégalement dans l’enceinte du Capitole, bien qu’il ait été acquitté de conduite désordonnée lors de scènes chaotiques au cours desquelles les partisans de Trump tentaient d’empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale du président Joe Biden.

L’article 3 du 14e amendement, promulgué à la suite de la guerre civile, empêche toute personne ayant prêté serment de défendre la Constitution d’occuper diverses fonctions gouvernementales. Il a été adopté pour empêcher les anciens confédérés de revenir au gouvernement, mais a rarement été appliqué.

Dans le cas de Trump, les questions posées par les juges ont indiqué que le tribunal pouvait décider que seul le Congrès pouvait appliquer l’article 3 à l’encontre d’un candidat à la présidentielle.

Donald Sherman, avocat chez Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, un groupe de surveillance de gauche qui représente les plaignants dans les affaires Trump et Griffin, a déclaré que Griffin serait perdant même si la Cour suprême se prononçait en faveur de Trump.

Cela est dû en partie à des problèmes juridiques techniques liés à la manière dont l’affaire Griffin a été plaidée, mais aussi au fait que la décision Trump pourrait se concentrer uniquement sur les bureaux fédéraux et non sur ceux des États, a-t-il déclaré.

Couy Griffin, co-fondateur de « Cowboys for Trump », à New York en 2020. Fichier Jeenah Moon / Getty Images

Lors de la plaidoirie de Trump, les juges “ont soulevé des questions sur l’application par les États de l’article 3 à l’encontre de ceux qui briguent un poste national, mais n’ont exprimé aucune inquiétude quant à l’application par l’État des représentants de l’État”, a écrit Sherman dans un courrier électronique.

L’avocat de Griffin, Peter Ticktin, a déclaré que la décision du tribunal du Nouveau-Mexique ne faisait aucune distinction entre les fonctions fédérales et étatiques, ce qui signifie que Griffin ne peut occuper aucun poste gouvernemental.

“Il ne peut même pas courir pour un attrape-chien”, a-t-il déclaré.

Vikram Amar, professeur à la faculté de droit Davis de l’Université de Californie, qui a déposé un mémoire dans l’affaire Trump affirmant que l’article 3 ne doit pas nécessairement être appliqué par le Congrès, a déclaré que la décision pourrait faire une distinction entre la présidence et les autres bureaux, mais que de tels une distinction serait « fabriquée de toutes pièces par le tribunal ».

Si le tribunal rejette l’argument selon lequel l’article 3 est auto-exécutoire, “je suppose que vous pouvez inventer ce que vous voulez”, a-t-il ajouté, ce qui pourrait signifier que Griffin serait perdant.

Griffin, qui avait prévu à un moment donné de monter à cheval jusqu’à son procès à Washington avant d’abandonner cette idée, a déclaré que l’ensemble du processus visant à le démettre de ses fonctions était injuste.

“C’est incroyable. Nous vivons dans un pays où le titre est “la démocratie est attaquée” et où ils ont recours à un procès civil pour destituer un élu”, a-t-il déclaré.

Griffin, cependant, n’envisage pas un retour à un poste élu, même s’il gagnait sa cause. Il espère que Trump remportera l’élection présidentielle et le nommera à un poste au sein du gouvernement fédéral.

Le seul problème potentiel avec ce plan : l’article 3 s’applique également aux postes nommés.