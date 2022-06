Le fondateur de Bonobos qui a aidé à transformer Walmart parle de ses problèmes de santé mentale

La start-up d’Andy Dunn, Bonobos, était courtisée pour une acquisition par le géant de la distribution Walmart. Ce fut un processus passionnant, mais le co-fondateur et ancien PDG de la marque de vêtements pour hommes en ligne savait qu’il était temps de révéler son secret : il souffrait de trouble bipolaire.

Dans son nouveau livre, « Burn Rate: Launching a Startup and Losing My Mind », l’entrepreneur de 43 ans explique comment sa vie personnelle s’est effondrée peu de temps avant l’acquisition de Bonobos par Walmart pour 310 millions de dollars en 2017. Il partage certains des points les plus bas, notamment son séjour dans un service psychiatrique de l’hôpital Bellevue à New York et des accusations d’agression suite à un épisode maniaque grave lorsqu’il a frappé sa petite amie de l’époque et sa mère. Les accusations ont ensuite été rejetées alors que Dunn cherchait un traitement et réparait la relation avec sa petite amie, Manuela, qu’il épousa plus tard.

Dunn a rejoint Walmart après avoir parlé au détaillant des épisodes et de ses efforts pour s’améliorer avec la thérapie et les médicaments. Il a supervisé la collection croissante de marques de Walmart qui ont commencé en ligne et ont contribué à la poussée de l’entreprise dans le monde numérique.

Dunn a quitté Walmart en 2020 et a fondé une start-up de médias sociaux, Pumpkin Pie. Son application, qui a été décrite comme un « Tinder pour l’amitié », devrait être lancée plus tard cette année.

Au début de cette année, Walmart a lancé une nouvelle extension moins chère de la marque Bonobos, Bonobos Fielder. C’était la première fois que le site Web de Walmart et certains magasins vendaient des vêtements sous le nom de Bonobos – dans le cadre de la stratégie plus large de l’entreprise visant à lancer ses propres lignes de vêtements avant-gardistes et à vendre des marchandises plus générales.

Dunn a parlé à CNBC depuis son domicile à Chicago. Ses commentaires ont été modifiés par souci de concision et de clarté.