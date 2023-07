Le fondateur de BodyArmor, Mike Repole, prend une participation majoritaire dans Nobull

L’homme qui a transformé Vitaminwater et BodyArmor en noms de boissons domestiques tourne son attention vers l’industrie des baskets.

La société de capital-investissement de Mike Repole achètera une participation majoritaire dans la société Nobull, a-t-il déclaré jeudi à CNBC. Il s’agit du premier investissement significatif d’Impact Capital, la filiale de capital-investissement du family office de Repole.

« Je suis tombé amoureux du nom, de l’éclat de Nobull et de ce qu’il représente. Ce n’est pas une excuse, pas de BS, faites-le simplement », a-t-il déclaré.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais Repole a déclaré qu’il s’agissait de son plus gros investissement dans une marque à ce jour.

Nobull est une marque de formation fondée en 2015 par les anciens dirigeants de Reebok Marcus Wilson et Michael Schaeffer. La société basée à Boston emploie environ 100 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, et vend ses baskets et ses vêtements principalement en ligne.