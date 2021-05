Le fondateur de BLM démissionne au milieu de la controverse sur les finances personnelles pour se concentrer sur les prochains projets de livres et de télévision

Une cofondatrice de Black Lives Matter a annoncé jeudi qu’elle quittait son poste de directrice exécutive de la fondation du mouvement. Elle a dénoncé ce qu’elle a appelé une campagne de diffamation d’un groupe d’extrême droite, mais n’a dit que ni cela ni les critiques récentes d’autres organisateurs noirs n’avaient influencé son départ.

Patrisse Cullors, qui est à la tête de la Black Lives Matter Global Network Foundation depuis près de six ans, a déclaré qu’elle partait pour se concentrer sur d’autres projets, notamment la sortie prochaine de son deuxième livre et un accord de développement télévisé pluriannuel avec Warner. Frères. Son dernier jour avec la fondation est vendredi.

« J’ai créé l’infrastructure et le soutien, ainsi que les os et les fondations nécessaires, pour que je puisse partir », a déclaré Cullors à l’Associated Press. « On a l’impression que le moment est venu. »

Le départ de Cullors fait suite à une augmentation massive du soutien et de l’influence politique aux États-Unis et dans le monde pour le mouvement BLM, qui a été créé il y a près de huit ans en réponse à l’injustice contre les Noirs américains. La démission fait également suite à une controverse sur les finances de la fondation et sur la fortune personnelle de Cullors.

Après presque 8 ans, nous disons à plus tard au dernier de nos fondateurs, Patrisse Cullors, qui a servi BLM de tout cœur. Nous réfléchissons à l’impact que Patrisse a eu sur BLM, et nous sommes profondément reconnaissants.Patrisse, nous sommes toujours en admiration devant vous. #Merci Patrisse 🌻🌻🌻 pic.twitter.com/MOWP38DYpT – Les vies noires comptent (@Blklivesmatter) 27 mai 2021

La militante de 37 ans a déclaré que sa démission était en préparation depuis plus d’un an et n’avait rien à voir avec les attaques personnelles auxquelles elle a été confrontée de la part de groupes d’extrême droite ou toute dissension au sein du mouvement.

« C’étaient des attaques de droite qui tentaient de discréditer mon personnage, et je ne me base pas sur ce que la droite pense de moi », a déclaré Cullors.

Au moment de son départ, la fondation embarque deux nouveaux cadres supérieurs par intérim pour l’aider à la diriger dans un avenir immédiat : Monifa Bandele, organisatrice de longue date du BLM et fondatrice du Malcolm X Grassroots Movement à New York, et Makani Themba, un des premiers contributeurs. du mouvement BLM et stratège en chef de Higher Ground Change Strategies à Jackson, Mississippi.

« Je pense que les deux viennent avec non seulement une riche expérience du mouvement, mais aussi une riche expérience de direction », a déclaré Cullors.

La fondation BLM a révélé à l’AP en février qu’elle avait encaissé un peu plus de 90 millions de dollars l’année dernière, à la suite du meurtre en mai 2020 de George Floyd, un homme noir dont les derniers souffles sous le genou d’un policier blanc de Minneapolis ont inspiré des protestations dans le monde. La fondation a déclaré avoir terminé 2020 avec un solde de plus de 60 millions de dollars, après avoir dépensé près d’un quart de ses actifs en dépenses d’exploitation, des subventions aux organisations dirigées par des Noirs et d’autres dons de bienfaisance.

Les critiques de la fondation soutiennent qu’une plus grande partie de cet argent aurait dû aller aux familles des victimes noires de brutalités policières qui n’ont pas pu accéder aux ressources nécessaires pour faire face à leur traumatisme et à leur perte.

« C’est l’aspect le plus tragique », a déclaré le révérend T. Sheri Dickerson, président d’une section BLM d’Oklahoma City et représentant du #BLM10, un groupe national d’organisateurs qui a publiquement critiqué la fondation pour son financement et sa transparence.

« Je sais que certaines (les familles) se sentent exploitées, leur douleur exploitée, et ce n’est pas quelque chose avec lequel je veux être affilié », a déclaré Dickerson.

Cullors et la fondation ont déclaré qu’ils soutenaient les familles sans faire d’annonces publiques ni divulguer de montants en dollars.

En 2020, la fondation BLM a transformé son réseau de sections en un collectif sœur appelé BLM Grassroots, afin de renforcer sa capacité en tant qu’organisation philanthropique. Bien que de nombreux groupes utilisent « Black Lives Matter » ou « BLM » dans leurs noms, moins d’une douzaine sont considérés comme des affiliés du réseau de chapitres.

Le mois dernier, Cullors a été la cible de plusieurs publications à tendance conservatrice qui ont faussement prétendu qu’elle avait touché un salaire annuel important de la fondation, lui permettant d’acheter récemment une maison dans le sud de la Californie.

En avril, la fondation a déclaré que Cullors était un directeur exécutif bénévole qui, avant 2019, avait « reçu un total de 120 000 $ depuis la création de l’organisation en 2013, pour des fonctions telles que servir de porte-parole et s’engager dans un travail d’éducation politique ».

« En tant qu’organisation à but non lucratif enregistrée 501c3, (la fondation) ne peut pas et n’a engagé aucune ressource organisationnelle pour l’achat de biens personnels par un employé ou un bénévole », a déclaré la fondation dans un communiqué. « Toute insinuation ou affirmation contraire est catégoriquement fausse. »

En 2018, Cullors a publié « Quand ils vous appellent un terroriste: un mémoire de Black Lives Matter », qui est devenu un best-seller du New York Times. Elle a également été consultante sur un certain nombre de projets de justice raciale en dehors de BLM, recevant une compensation pour ce travail à titre personnel.

Elle et le mouvement BLM ont parcouru un long chemin depuis sa création en tant que hashtag sur les réseaux sociaux, à la suite de l’acquittement en 2013 de George Zimmerman, le bénévole de surveillance de quartier qui a tué Trayvon Martin, 17 ans, en Floride.

Cullors, avec les co-fondateurs de BLM Alicia Garza et Opal Tometi, se sont alors engagés à construire un mouvement décentralisé régi par le consensus d’un collectif de membres. En 2015, un réseau de sections s’est formé, tandis que les dons et le soutien affluaient. Garza et Tometi ont rapidement abandonné leur implication quotidienne dans le réseau pour se concentrer sur leurs propres projets.

Cullors, qui a sans doute été le plus visible publiquement des co-fondateurs, est devenu l’année dernière le directeur exécutif à temps plein de la fondation par pure nécessité, a-t-elle déclaré.

« Nous avions besoin d’elle », a déclaré Melina Abdullah, qui dirige BLM Grassroots et a co-fondé, avec Cullors, le tout premier chapitre officiel de BLM à Los Angeles.

« George Floyd a été tué et le monde entier s’est soulevé », a déclaré Abdullah à l’AP. « J’aimerais qu’elle soit là pour toujours, mais je sais aussi que ce n’est pas faisable. Le véritable test de toute organisation est de savoir si elle peut survivre au départ de ses fondateurs. Et je ne doute pas que Black Lives Matter survivra, grandira et évoluera, même avec le départ de notre dernier co-fondateur dans un rôle formel.

Le 5 octobre, St. Martin’s Press publiera le dernier livre de Cullors, intitulé « An Abolitionist’s Handbook », qui, selon elle, est son guide pour les militants sur la façon de prendre soin les uns des autres et de résoudre les conflits internes tout en luttant pour mettre fin au racisme systémique. Cullors développe et produit également du contenu original pour la télévision par câble et en streaming centré sur des histoires noires, dans le cadre d’un accord pluriannuel avec Warner Bros.

Le premier de ses projets télévisés fera ses débuts en juillet, a-t-elle déclaré.

« Je pense que je serai probablement moins visible, car je ne serai pas à la tête de l’une des organisations les plus importantes et les plus controversées en ce moment dans l’histoire de notre mouvement », a déclaré Cullors. « Je suis conscient que je suis un leader, et je n’ai pas peur de cela. Mais aucun mouvement n’est un leader.

