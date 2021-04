Un co-fondateur de BLACK Lives Matter a été qualifié de « fraude » pour avoir acheté une maison de 1,4 million de dollars dans un quartier largement blanc de Los Angeles.

Patrisse Cullors, 37 ans, qui se qualifie de «marxiste de formation» et de «combattante de la liberté», a acheté la maison de trois salles de bains à Topanga Canyon, qui comprend une maison d’hôtes.

Patrisse Cullors a acheté une maison de 1,4 million de dollars dans un quartier blanc de Los Angeles Crédits: Rex

La propriété coûteuse a une grande cour arrière qui, selon l’agent immobilier, est «idéale pour recevoir ou contempler tranquillement des vues sur les canyons entourés d’arbres matures».

Selon l’Associated Press, BLM a reçu 90 millions de dollars de dons en 2020.

On ne sait pas si et comment Cullors, qui est artiste et enseigne dans une université, est rémunérée par le groupe d’activistes qu’elle a cofondé.

Black Lives Matter n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de The Sun.

Dans sa nouvelle zone, 88% des habitants sont blancs tandis que 1,8% sont de retour, selon le recensement, rapporte le Daily Mail.

La propriété chère qu’elle a achetée a une grande cour arrière qui, selon l’agent immobilier, est «idéale pour se divertir ou contempler tranquillement des vues sur les canyons entourés d’arbres matures». Crédits: Rex

La propriété est située à 20 miles de sa maison d’enfance à Van Nuys qu’elle a précédemment décrite comme étant dans un «quartier pauvre».

Dans ses mémoires de 2018, Cullors a déclaré qu’elle avait été élevée par une mère célibataire et vivait dans un « bâtiment de deux étages de couleur beige où la peinture s’écaillait et où il y avait une porte qui ne se ferme pas correctement et un système d’interphone qui ne fonctionne jamais. . «

Les utilisateurs de Twitter se sont demandé pourquoi l’activiste avait choisi d’acheter une propriété de luxe dans un quartier blanc.

Un compte a qualifié Cullors de « fraude », tweetant: « Eh bien au moins, il devrait enfin être clair pour tout le monde ce qu’est une fraude Patriss Khan-Cullors. »

Le militant a cofondé le mouvement BLM Crédit: EPA

Le même utilisateur l’a également qualifiée de «#RaceHuckster».

Le cofondateur du BLM a également été critiqué par d’autres militants de gauche.

Vallejo for Racial Justice a publié: «Nous parlons ici de la richesse générationnelle de la mort et de la lutte des Noirs.

«Le fondateur de Justice Teams Network & BLM a payé 1,4 million de dollars pour une maison.

«La semaine dernière, nous avons acheté un lit pour notre ami aîné noir non logé afin de le maintenir à l’écart du sol.

Un compte LGBT a appelé BLM «une raquette».

Le militant de droite Andy Ngo a tweeté: « Cullors s’identifie comme un communiste et milite pour l’abolition du capitalisme. »

La ferme de Topanga Canyon est l’une des trois propriétés que Cullors possède à Los Angeles, selon les archives publiques consultées par le New York Post.

En 2020, Cullors et son épouse Janaya Khan ont acheté une quatrième maison en Géorgie, à Atlanta. La propriété de 415 000 $ s’étend sur 3,2 acres ruraux à Conyers, qui comprend un studio avec un hangar privé pour avions situé en dessous.

En 2016, elle a acheté une maison de trois chambres à Inglewood pour 510 000 $, qui vaut maintenant environ 80 000 $.

Elle cherchait également des propriétés dans un complexe situé aux Bahamas où résidaient la légende du golf Tiger Woods et la pop star Justin Timberlake, selon le New York Post.

Selon l’Associated Press, BLM a reçu 90 millions de dollars de dons en 2020. Crédit: AP

Cullors a fondé Black Lives Matter avec Opal Tometi et Alicia Garza en 2013 après l’acquittement de George Zimmerman, un coordinateur de surveillance de quartier qui a tué l’adolescent non armé Trayvon Martin.

Cependant, l’année dernière, les cofondateurs ont quitté le groupe, laissant Cullors prendre le contrôle du BLM Global Network – qui supervise les sections locales.

Pourtant, les organisateurs locaux ont déclaré à Politico en octobre dernier qu’ils recevaient peu ou pas d’argent de BLM et qu’ils avaient été contraints de financer participatif pour rester à flot.

Cullors travaille comme professeur d’arts sociaux et environnementaux au Prescott College en Arizona et a signé en octobre dernier un accord avec le studio de télévision et de cinéma Warner Bros.

Le contrat stipule que l’activiste développera et produira une programmation originale pour le géant du divertissement.