Le fondateur de Bank Of Dave fera don de toute sa fortune après sa mort

Un millionnaire autodidacte a récemment révélé son intention de donner la majeure partie de sa fortune à la société plutôt que de la garder en sécurité pour ses proches et la génération future. Selon Daily Star, l’homme est l’homme d’affaires né à Burnley, Dave Fishwick, qui pense que laisser des millions à sa prochaine génération ne sera qu’un fardeau pour eux. Après sa mort, Fishwick aurait voulu que sa famille travaille dur pour gagner de l’argent. Il a été élevé dans une maison délabrée qui a dû être démolie, indique la publication.

Il a apparemment quitté l’école et a commencé sa carrière d’entrepreneur sans argent ni qualification. Fishwick était un concessionnaire de minibus et s’est finalement hissé à la banque des rues principales et son histoire de chiffons à la richesse a suscité l’intérêt d’éminents biggies d’Hollywood. Maintenant, dans une récente interaction avec la publication, l’homme de 51 ans a parlé franchement de son souhait d’utiliser sa fortune pour aider ceux qui en ont besoin plutôt que de la garder dans la famille.

Fishwick croit qu’il est pertinent que les enfants travaillent dur pour réussir. Partageant son compte personnel, le millionnaire a rencontré de nombreuses personnes prospères qui gâtent tellement leurs enfants qu’ils perdent la compréhension de la valeur de l’argent. “Je vais donner 99 % de ma fortune à mon décès, quelle que soit la semaine ou l’année. J’espère que c’est loin », a-t-il déclaré. Le millionnaire suppose que charger les 10 prochaines générations de Fishwicks avec tellement d’argent qu’ils n’ont pas du tout à se lever du lit semble être gênant pour lui. Il veut que ses générations futures aient pour but de se lever le matin.

Se remémorant ses jours difficiles, il se souvient avoir eu trois emplois à travailler en une journée. “Il est important que vous ayez cette éthique de travail et je pense que le travail acharné vous place là où la chance vous trouvera. Mes enfants ne sont pas toujours d’accord avec cela, mais ce sont de bons enfants », a-t-il expliqué.

L’histoire de Fishwick a pris de l’importance après la sortie de son biopic Netflix Bank of Dave. Dirigé par Chris Foggin, le film mettait en vedette Joel Fry, Phoebe Dynevor et Rory Kinnear dans des rôles clés. Sorti plus tôt ce mois-ci, le biopic a été acclamé par les fans et les critiques.

