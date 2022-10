Le fondateur d’Araceli Beauty a transformé un concert parallèle en une marque qui rapporte des millions

Araceli Ledesma, fondatrice et PDG d’Araceli Beauty, est passée maître dans l’art de bâtir une entreprise prospère à partir de zéro tout en restant fidèle à sa culture et à ses valeurs.

En tant que maquilleuse indépendante, Ledesma a lancé Araceli Beauty, une marque de beauté et de cosmétiques “d’inspiration mexicaine”, en 2018 en tant qu’activité secondaire.

“J’ai beaucoup appris de mes clients [about makeup]”, partage-t-elle avec CNBC Make It. “J’ai appris comment ils étaient confus, pourquoi ils étaient confus et ce qui pourrait leur faciliter la vie. Et c’est ce qui m’a donné l’idée de créer quelque chose d’un peu plus universel et facile à utiliser pour tout le monde.”

Née à Jalisco, au Mexique, Ledesma, qui préfère ne pas partager son âge, et sa famille ont déménagé en Californie pour une vie meilleure alors qu’elle n’avait que 5 ans. Même alors, elle avait un immense amour pour le maquillage.

“Quand j’étais très jeune, j’ai reçu un petit échantillon de rouge à lèvres. Et je prenais le bus pour rentrer chez moi”, partage Ledesma. “Je me souviens que je l’ai mis et dès que je suis rentré à la maison, je l’ai juste jeté par la fenêtre parce que j’avais peur d’avoir des ennuis avec ma mère parce qu’elle portait du rouge à lèvres, mais j’ai toujours adoré le maquillage.”

Maintenant, quatre ans après le démarrage de son entreprise, elle a réalisé plus de 2 millions de dollars de revenus et a rassemblé plus de 160 000 personnes sur les plateformes sociales d’Araceli Beauty.