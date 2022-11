Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos poursuivi en justice par une ancienne gouvernante

Une femme qui dit avoir travaillé comme femme de ménage pour Jeff Bezos poursuit le Amazone fondateur et les entreprises qui gèrent ses propriétés, affirmant qu’elle a enduré “des conditions de travail dangereuses et malsaines” et a été victime de discrimination raciale de la part d’autres membres du personnel.

Mercedes Wedaa a déclaré qu’elle avait été embauchée par le personnel de Bezos en 2019 pour aider à entretenir la propriété du magnat de la technologie milliardaire dans la région de Seattle. Wedaa et d’autres membres du personnel d’entretien travaillaient régulièrement entre 10 et 14 heures par jour et n’avaient pas droit à des repas ou à des pauses adéquates, a-t-elle allégué dans le procès, qui a été déposé mardi devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle.

Le procès prétend qu’il n’y avait pas de salle de repos ou d’aire de repos désignée, et pas de salle de bain facilement accessible. Wedaa et d’autres femmes de ménage se sont vu interdire d’utiliser des toilettes dans une salle de sécurité à proximité, ce qui a obligé les employés à grimper par la fenêtre de la buanderie pour accéder à une salle de bain, selon le procès, qui a été rapporté plus tôt par GeekWire.

La plainte allègue que Wedaa et d’autres femmes de ménage ont fréquemment développé des infections des voies urinaires parce qu’elles “ont dû passer une grande partie de leur journée sans pouvoir utiliser les toilettes”. Le personnel d’entretien aurait également été interdit d’entrer dans la résidence lorsque la famille Bezos s’y trouvait, à moins qu’elle ne fasse le ménage.

Les chefs de ménage auraient mal traité Wedaa et d’autres employés de nettoyage hispaniques, alors qu’ils étaient “respectueux et polis” envers les jardiniers blancs et le personnel d’entretien de Bezos, indique la plainte.

Wedaa affirme qu’elle a finalement été licenciée de son poste après avoir soulevé des plaintes concernant les conditions de travail et les comportements discriminatoires.

Harry Korrell, avocat de Bezos et d’autres accusés, dont Zefram et Northwestern, deux sociétés qui gèrent ses intérêts et ses propriétés, a déclaré que Wedaa avait été licencié pour des problèmes de performance.

“Nous avons enquêté sur les allégations, et elles manquent de fondement”, a déclaré Korrell dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Il a dit que Wedaa gagnait plus de six chiffres par an et qu’il y avait plusieurs salles de bains et salles de repos disponibles pour elle et d’autres membres du personnel.

Un avocat de Wedaa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.