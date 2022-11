Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos poursuivi en justice par une ancienne gouvernante

SEATTLE –

Une ancienne femme de ménage du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré qu’elle et d’autres employés avaient subi des conditions de travail dangereuses, notamment en étant obligés de sortir par la fenêtre d’une buanderie pour se rendre aux toilettes chaque fois que la famille Bezos était à la maison.

Dans une action en justice intentée devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle cette semaine, Mercedes Wedaa, femme de ménage de longue date pour de riches résidents de la région de Seattle, dont feu le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, affirme qu’elle a été victime de discrimination et de représailles lorsqu’elle s’est plainte d’un manque de des pauses ou une zone où le personnel pourrait manger.

Harry Korrell, un avocat de Bezos, a qualifié les réclamations d’absurdes et a déclaré que Wedaa avait intenté une action en justice contre Bezos et deux sociétés qui gèrent ses propriétés et ses investissements personnels, Zefram LLC et Northwestern LLC, seulement après que sa demande de paiement de 9 millions de dollars ait été rejetée.

“Mme Wedaa gagnait plus de six chiffres par an et était la femme de ménage principale”, a déclaré Korrell dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Elle était responsable de ses propres heures de pause et de repas, et il y avait plusieurs salles de bains et salles de repos à sa disposition, ainsi qu’à d’autres membres du personnel. La preuve montrera que Mme Wedaa a été licenciée pour des raisons de performance.”

Selon le procès, Zefram a embauché Wedaa en septembre 2019 en tant que “coordinatrice de la maison” et elle était initialement la seule femme de ménage du personnel, bien que des employés contractuels aient été recrutés occasionnellement. Une autre femme de ménage a été ajoutée environ un an plus tard, et à la fin de l’année dernière, Wedaa était la femme de ménage principale, supervisant une poignée d’autres.

Wedaa soutient dans le procès qu’elle travaillait parfois jusqu’à 14 heures par jour mais qu’on ne lui avait jamais dit qu’elle avait droit à des pauses. Elle dit également qu’il n’y avait pas de pièce désignée pour que les femmes de ménage puissent se reposer et qu’elles prenaient parfois leurs repas dans une buanderie.

Lorsque la famille Bezos était à la maison, les femmes de ménage n’étaient autorisées à entrer dans la maison que pour effectuer des tâches de nettoyage. Selon la plainte, cela créait des situations dans lesquelles les femmes de ménage ne pouvaient pas sortir de la buanderie parce que sa seule porte donnait sur la résidence. Au lieu de sortir par cette porte, les femmes de ménage pendant une période de 18 mois devaient parfois grimper par la fenêtre de la buanderie sur un chemin qui menait à une salle mécanique, entrer par la salle mécanique et descendre dans une salle de bain.

“Parce qu’il n’y avait pas de salle de bain facilement accessible, le demandeur et les autres femmes de ménage passent une grande partie de leur journée à ne pas pouvoir utiliser les toilettes même s’ils en avaient besoin”, indique la plainte. “En conséquence, les femmes de ménage ont fréquemment développé des infections des voies urinaires.”

Il n’est pas clair dans la plainte comment les femmes de ménage sont entrées dans la buanderie pour commencer, combien de temps elles devaient y rester si la famille était à la maison ou si elles pouvaient utiliser des toilettes lorsqu’elles entraient dans la maison pour effectuer des tâches de nettoyage. L’avocat de Wedaa basé à Seattle, Patrick Leo McGuigin, a déclaré qu’il n’avait pas plus de détails à ce stade précoce du procès.

“Je n’ai pas interrogé mon client jusqu’à la nausée”, a-t-il déclaré. “Elle a dû grimper par une fenêtre. C’est le fait clé. … Je ne peux pas expliquer toutes les circonstances et toutes les preuves qui existent. Il y a beaucoup de découvertes à faire.”

Wedaa “a travaillé dur toute sa vie, c’est une personne très crédible et des preuves irréfutables étayent ses affirmations”, a-t-il déclaré.

Selon la plainte, Wedaa, qui est hispanique, a signalé aux directeurs de maison qui étaient blancs. Elle a déclaré qu’elle se plaignait de l’embauche de travailleurs sans papiers sur une base contractuelle, du manque de pauses et de conditions de travail dangereuses. Elle s’est également plainte qu’un directeur adjoint de la maison ait traité les femmes de ménage hispaniques différemment du personnel blanc de la propriété et a exercé des représailles contre elle en la rétrogradant et en installant une femme de ménage blanche comme femme de ménage principale.

Bien que Wedaa n’ait jamais été disciplinée pour ses performances professionnelles, elle a finalement été licenciée pour les plaintes, indique le procès.

“Les accusés ont cité la raison ridiculement concoctée selon laquelle elle semblait ‘malheureuse’ et que cela avait un effet négatif sur l’équipe d’entretien ménager”, déclare-t-il.

Le procès contre Bezos, qui est l’une des personnes les plus riches du monde, demande des dommages-intérêts d’un montant à déterminer lors du procès.