Le fond n’est pas encore atteint pour les actions technologiques à forte croissance, selon les investisseurs en capital-investissement

Bravo a déclaré que les entreprises technologiques peuvent faire valoir qu’elles peuvent attendre la fin du cycle et obtenir une meilleure valorisation, mais avec une économie qui ralentit, leurs problèmes ne peuvent qu’empirer si, en plus de l’absence de bénéfices, leurs revenus ralentissent également. “Que se passe-t-il dans cet environnement s’il ralentit chaque trimestre ?” Bravo dit.

Il y a eu une forte et “réduction immédiate de la valeur par rapport à l’endroit où se trouvait le marché”, a déclaré Orlando Bravo, fondateur et associé directeur de la société de capital-investissement Thoma Bravo, s’exprimant lors de la conférence Delivering Alpha de CNBC mercredi, mais toutes les entreprises technologiques et tous les investisseurs ne sont pas sur le même page.

Le marché des entreprises technologiques à forte croissance s’est effondré cette année avec la reprise de l’économie et la hausse des taux d’intérêt. Les valorisations de la bulle de 2020 et 2021 ont cédé la place à un effondrement, les investisseurs se concentrant sur la façon dont les entreprises non rentables rapporteraient de l’argent.

“Il faudra un certain temps aux entrepreneurs pour accepter que la croissance a un prix différent, et nous sommes maintenant dans une impasse”, a déclaré Ford à propos de la réinitialisation forcée par la diminution des ratios P/E sur le S&P 500. “Nous attendons cela”, dit Ford. “Cela s’effacera dans quelques années”, a-t-il ajouté.

Ford a cité l’introduction en bourse moyenne en baisse de 40% par rapport au niveau de l’année dernière comme une raison pour laquelle les marchés privés corrigent davantage à court terme et un obstacle empêchant les entreprises de devenir publiques plus longtemps que prévu. “Il pourrait s’écouler plusieurs années avant que le marché des introductions en bourse ne redevienne constructif”, a déclaré Ford. Les investisseurs doivent être capables de modéliser les taux de croissance et la rentabilité à long terme, et cela pourrait prendre un certain temps, a-t-il ajouté. Et ce n’est pas comme si l’introduction en bourse avait bien fonctionné pour de nombreux noms technologiques à forte croissance.

“Ils n’ont pas eu l’avantage d’être rendus publics”, a-t-il déclaré, citant le manque d’actionnaires à long terme restant dans une entreprise et l’incapacité de lever des capitaux supplémentaires.

Le message de Ford à ses propres sociétés de portefeuille est d’étendre leur piste de réflexion sur une sortie, de gérer les coûts et les indicateurs de performance clés sur la voie de la rentabilité à long terme. “Gagnez du temps. C’est ce que nous prêchons à toutes les sociétés de notre portefeuille”, a-t-il déclaré. “Identifiez quels sont les moteurs de la croissance, investissez dans ces domaines et attendez-vous à une piste plus longue avant de pouvoir entrer en bourse”, a-t-il ajouté.

Les deux leaders du capital-investissement considèrent la consolidation des entreprises technologiques comme une condition préalable à leur introduction en bourse à l’avenir. “Les marchés publics voudront une plus grande échelle et certaines entreprises qui sont devenues publiques l’année dernière n’avaient pas réalisé d’économies d’échelle”, a déclaré Ford. “Nous obtiendrons la consolidation.”

Il y avait trop d’entreprises dans bon nombre des nouvelles niches technologiques où les investisseurs ont soutenu les offres publiques ces dernières années, dit Ford. Traditionnellement, les marchés seront réduits à deux ou trois concurrents avant que les gagnants ne deviennent clairs pour les investisseurs, mais au cours des dernières années, jusqu’à huit entreprises ont été introduites en bourse dans des secteurs technologiques à forte croissance. “Nous aurons besoin de cette consolidation étant donné le nombre d’entreprises créées au cours de ce cycle ascendant”, a déclaré Ford.

“Pour une société de portefeuille, cela peut être un moment terrible pour vendre, mais c’est un moment formidable pour consolider. … et vous pourriez être mieux loti à long terme”, a déclaré Bravo.

Ford a déclaré que certaines des entreprises qui sont devenues publiques, se négocient maintenant à des rabais importants, manquent maintenant d’importants chiffres de croissance et ne sont pas non plus plus proches de niveaux de rentabilité attractifs deviendront privées.

Beaucoup de ces entreprises n’ont pas accès au capital pour agir en tant que groupeurs, a ajouté Bravo, et il deviendra de plus en plus difficile pour elles de motiver les employés et de montrer la force de l’entreprise aux clients.