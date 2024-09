Le Folding Mix Flip de Xiaomi arrive pour défier Samsung

Le téléphone pliable Mix Flip de Xiaomi a été lancé en Chine en juillet, mais le téléphone est désormais en vente au Royaume-Uni et dans l’Europe élargie. Après avoir passé quelques jours avec lui, je peux déjà dire que c’est un excellent téléphone pliable – et un concurrent sérieux du Galaxy Z Flip 6 de Samsung. Mais malheureusement, il ne sera pas en vente aux États-Unis.

Après l’avoir utilisé depuis plusieurs jours maintenant, je trouve qu’il y a beaucoup à apprécier dans le Mix Flip. Son écran extérieur mesure 4,01 pouces et s’étend sur toute la surface, les unités de caméra créant deux trous dans l’écran. Vous pouvez utiliser l’écran extérieur pour diverses choses, depuis la vérification de vos notifications jusqu’à l’utilisation de l’appareil photo principal pour prendre des selfies.

Ouvrez le téléphone et vous verrez un écran de 6,86 pouces, ce qui rend les dimensions globales du Mix Flip presque exactement conformes à celles du Motorola Razr 2024. L’écran intérieur est lumineux et vibrant, et je n’ai pas été particulièrement distrait par le pli, même s’il est visible sous les plafonniers.

Le téléphone peut rester ouvert sous n’importe quel angle. Andrew Lanxon/CNET

Le téléphone fonctionne sur une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, plutôt que sur le processeur MediaTek Dimensity du 14T Pro de Xiaomi. Le silicium Snapdragon a obtenu de bons scores aux tests de référence – en ligne avec d’autres téléphones utilisant le 8 Gen 3 – et j’ai généralement trouvé que le téléphone était rapide dans une utilisation quotidienne. Le jeu n’était pas non plus un problème ici.

Les caméras arrière sont en retrait par rapport à celles des téléphones Candybar classiques de Xiaomi, en particulier le Xiaomi 14 Ultra axé sur la photographie. Mais sa configuration à double caméra prend des photos décentes dans des conditions extérieures. Les caméras principale et téléobjectif offrent des résolutions de 50 mégapixels, ce qui signifie que leurs images sont riches en détails.

Cette image de la caméra principale est vibrante et pleine de détails. Andrew Lanxon/CNET

Pourquoi devrais-je utiliser la caméra intérieure alors que je peux prendre des selfies en utilisant la bien meilleure caméra arrière ? Si seulement je pouvais sourire davantage. Andrew Lanxon/CNET

Il y a une caméra selfie de 32 mégapixels nichée dans un trou dans l’écran intérieur. Mais si vous souhaitez des selfies plus beaux, repliez le téléphone et utilisez l’appareil photo principal avec l’écran extérieur pour obtenir la meilleure qualité d’image possible.

La batterie de 4 780 mAh du téléphone est suffisante pour une journée complète d’utilisation, à condition que vous soyez raisonnablement prudent, et le téléphone prend en charge une charge rapide de 67 watts, ce qui devrait vous aider à récupérer un peu de jus dans le réservoir assez rapidement.

Le téléphone fonctionne sous Android 14. Andrew Lanxon/CNET

Je n’ai pu passer qu’un temps limité avec le téléphone, mais j’aime ce que j’ai vu jusqu’à présent. Le grand écran extérieur est plus grand que celui du Z Flip 6 de Samsung, et avec le même processeur intégré, les performances devraient être globalement comparables. Le principal inconvénient du téléphone de Xiaomi est qu’il ne dispose d’aucun type d’indice IP pour la résistance à l’eau, ce que possèdent tous les deux le Flip de Samsung et le Motorola Razr.

Mais la grande question se résumera à savoir combien Xiaomi facture pour son compact pliable. La société n’a pas fourni de détails sur les prix avant le lancement, mais si elle espère rester compétitive par rapport aux noms dominants du secteur des pliables, elle doit fixer ses prix en conséquence. Je mettrai à jour cet article au fur et à mesure que j’en saurai plus.