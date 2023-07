Le Fold 5 Tease de Samsung fait de grandes promesses : plus fin et plus léger

Si quelqu’un me demandait ce qu’il faut changer dans l’espace des pliables pour en faire le type d’appareil pour tout le monde à considérer, je soulignerais probablement deux choses : le prix et le poids. Pour les deux types de pliables, les téléphones à clapet et les téléphones à tablettes, les prix sont toujours hors de contrôle et je ne sais pas si ou quand nous verrons jamais les fabricants d’appareils les ajuster. En ce qui concerne la taille, c’est un domaine sur lequel ils semblent tous se concentrer activement.

Dans un petit teaser publié par Samsung, TM Roh, leur patron de la division mobile, a parlé des changements qu’ils ont apportés à leurs prochains appareils. Sans les appeler par leur nom, il a déclaré que les Galaxy Flip 5 et Galaxy Fold 5 seront « plus fins et plus légers » que toutes les générations précédentes. Dans une note de presse que nous avons reçue, Samsung a également confirmé que ces appareils devraient être plus durables que jamais.

Nous nous attendons à ce que ces appareils soient encore chers. Les gros pliables ne vont pas tomber à 1 000 $ de si tôt, et les fabricants de téléphones à clapet pensent que leurs appareils de moindre qualité valent toujours 1 000 $ parce qu’ils se plient, même s’ils manquent d’appareils photo haut de gamme. Mais s’ils peuvent continuer à réduire la taille et le poids et les rendre plus durables, nous nous dirigeons dans au moins une direction correcte.

Par expérience personnelle, je peux vous dire que la ligne Galaxy Z Fold m’a toujours impressionné et j’ai apprécié les quelques générations que j’ai testées. Cependant, lorsque ces périodes de test se terminent, je me retrouve rarement à vouloir m’en tenir à une en raison de sa taille et de son poids. Porter une tablette qui se replie en forme de téléphone double épaisseur et pèse jusqu’à deux, n’est pas amusant. C’est une nuisance. Mais si ces entreprises trouvaient des moyens de réduire ce poids et cette taille, vous pourriez me retrouver à en porter un à nouveau. Eh bien, ma « fronde » pourrait le porter au moins.

Donc, plus mince et plus léger, c’est génial – pouvons-nous faire la tarification ensuite, Samsung ?

// Samsung