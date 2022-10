Le Focusrite Scarlett Solo est un cadeau sympa pour le musicien de votre vie

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Si vous cherchez le cadeau parfait pour le musicien ou le mélomane dans votre vie, vous voudrez considérer le Focusrite Scarlett Solo. Qu’il s’agisse d’un chanteur en herbe, d’un compagnon guitariste ou d’un professionnel doué, le Scarlett Solo facilite le transfert de votre musique sur votre ordinateur.

Pourquoi c’est un super cadeau : Le Scarlett Solo est une interface USB élégante pour connecter des sources audio à votre ordinateur pour enregistrer ou simplement faire des gaffes. Utilisez la prise XLR à l’avant pour connecter un microphone de niveau professionnel (avec une commande d’alimentation fantôme) pour enregistrer votre voix ou chanter avec des vidéos de karaoké.

La deuxième entrée est une prise jack 0,25 pouce pour connecter un instrument comme une guitare ou une basse. Il y a aussi une prise casque avec une fonction Direct Monitor pour que vous puissiez entendre le signal clair entrant dans l’ordinateur ou la sortie de l’ordinateur lui-même. Ou utilisez les sorties ligne à l’arrière pour brancher vos enceintes préférées.

La Scarlett Solo est on ne peut plus simple à configurer, surtout si vous utilisez le guide de l’utilisateur Scarlett Solo de Focusrite, disponible sur le site Web de la société. site Internet. Une fois connecté, il est facile de le connecter à des programmes tels que Pro Tools, GarageBand et Ableton.

J’apprends encore à jouer de la guitare, donc je n’ai pas encore fait une tonne d’enregistrements, mais j’aime bien le brancher, lancer GarageBand et jouer avec tous les différents sons de guitare. Un avantage est qu’il est petit, donc il ne prend pas beaucoup de place sur mon bureau.

Ce que vous paierez : Le Scarlett Solo est actuellement disponible pour environ 120 $ chez et ou vous pouvez prendre un modèle remis à neuf pour 96 $.