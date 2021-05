Le FNB ARK Innovation de Cathie Wood tombe à un nouveau plus bas pour l’année

Le FNB de base de Wood est maintenant en baisse de plus de 13% ce mois-ci et de plus de 16% depuis le début de l’année.

La baisse de 5% d’Ark Innovation lundi a fait glisser l’ETF «innovation disruptive» sous son plus bas de mars, un niveau que de nombreux investisseurs considèrent comme un baromètre pour le secteur plus large de la technologie.

Certaines des principales participations d’Ark Innovation ont connu de gros succès lundi alors que le Nasdaq Composite a chuté de plus de 2,5%. Tesla a chuté de 6,4% et Teladoc Health de 6,6%. Square et Roku ont chuté respectivement de 7,3% et 4,9%. DraftKings a baissé de 6,4% et Zillow a perdu 5,1%.

Wood a déclaré vendredi à CNBC qu’elle adorait la configuration de ses ETF à la suite de la vente la plus récente des actions technologiques. Elle a dit qu’elle envisage ses stratégies affichant un taux de rendement annuel composé de 25% à 30%.

« J’adore cette configuration », a déclaré Wood vendredi sur « Closing Bell » de CNBC. «La pire chose qui aurait pu nous arriver est que le marché se concentre étroitement uniquement sur nos actions – l’espace d’innovation. »

Cependant, plus de 1,1 milliard de dollars de flux de fonds ont quitté Ark Innovation ce mois-ci. Ark Invest – y compris ses cinq ETF de base – a perdu près de 2 milliards de dollars d’investisseurs en mai, selon FactSet.