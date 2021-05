Le FNB ARK Innovation de Cathie Wood chute de plus de 3% dans un contexte de liquidation technologique, près de 30% par rapport à

Cathie Wood, directrice générale et directrice des investissements d’ARK Investment Management LLC, prend la parole lors de la conférence Sooner Than You Think dans l’arrondissement de Brooklyn à New York le mardi 16 octobre 2018.

Ark Innovation a chuté de 3,3% mardi, parallèlement à la chute de 1,9% du Nasdaq Composite. Le fonds «innovation disruptive» recule de plus de 6,4% cette semaine et de 9,2% en 2021, tandis que le S&P 500 gagne plus de 10% cette année.

Certaines des principales participations d’Ark Innovation ont connu de grands succès. Tesla a perdu 1,7% et Teladoc Health a chuté de 3%. Square et Roku ont chuté respectivement de 5,1% et 4,7%. Le groupe Zillow a reculé de 3,4%.

Il est difficile de déterminer la raison exacte de la vente d’actions technologiques cette semaine, les taux d’intérêt restant plus bas et le secteur sortant d’une semaine de bénéfices explosifs. Les investisseurs pourraient prendre des bénéfices sur leurs plus grands gagnants depuis le creux de la pandémie et se tourner vers des choses plus exploitées à la réouverture.

De plus, la menace d’une augmentation des impôts sur les gains en capital n’aide probablement pas le sentiment.

Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group, a déclaré à CNBC que les investisseurs pourraient être de plus en plus déçus par le fait que les actions ne se portent pas bien face à de fantastiques nouvelles sur les bénéfices. Il a suggéré que si les «bonnes nouvelles» étaient déjà pleinement intégrées, un sommet du marché pourrait être proche.

Face à cette faiblesse, les investisseurs tirent de l’argent du fonds Wood’s. Plus de 290 millions de dollars ont quitté Ark Innovation la semaine dernière, selon FactSet. Cependant, plus de 7 milliards de dollars ont été investis dans l’ETF de Wood cette année.

Wood, comme d’habitude, maintient le cap pendant la pression exercée sur ses principaux titres. Après une baisse de 15% des actions de Twitter vendredi, Wood a ajouté 843 194 actions de Twitter à l’ETF Ark Innovation et 468 256 actions à l’ETF Ark Next Generation Internet. Ces positions valent environ 72,4 millions de dollars sur la base du cours de clôture de Twitter vendredi.

Les autres ETF de Wood ont également subi une forte pression à la vente mardi. L’ETF Ark Next Generation a perdu 3,2%, portant ses pertes cumulatives à plus de 5%. L’ETF Ark Genomic Revolution et l’ETF Ark Autonomous Technology and Robotics ont perdu respectivement 4% et 2% mardi. La paire est en baisse de 6,6% et 3,6% cette semaine seulement. L’ETF Ark Fintech Innovation a baissé de 3%, portant ses pertes de la semaine à 4,3%.

L’ETF Ark Autonomous Technology and Robotics et Ark Fintech Innovation sont les seuls fonds de Wood dans le vert pour l’année.

Le bois a gagné en popularité après le rallye d’Ark Innovation de près de 150% en 2020.