Le FMI s’attend à ce que les États-Unis maintiennent le soutien à l’Ukraine malgré la baisse de l’aide du Congrès

KIEV, Ukraine (AP) — Les responsables du Fonds monétaire international déclarent qu’ils s’attendent à ce que les États-Unis continuent de jouer leur rôle clé dans l’accumulation de fonds. soutien multinational cela a contribué à maintenir l’économie ukrainienne à flot pendant l’invasion russe.

Et ce, même si le Congrès a récemment adopté un programme de financement à court terme qui a évité une fermeture du gouvernement américain mais a abandonné 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine. Il n’est pas clair si, quand et comment cette aide pourrait être rétablie.

Les États-Unis ont déjà envoyé ou engagé 69,5 milliards de dollars d’aide militaire, financière et humanitaire à l’Ukraine, selon l’Institut pour l’économie mondiale de Kiel, en Allemagne.

» Le président Biden a fait une annonce … qu’il est pleinement engagé à soutenir l’Ukraine », a déclaré Uma Ramakrishnan, directrice adjointe du département Europe du FMI, lors d’une conférence de presse mercredi à Kiev. « Et donc de notre point de vue, l’hypothèse de base reste que les États-Unis restent engagés. »

Elle a ajouté qu' »il est prématuré pour nous de commenter ce qui se concrétisera ou non, car nous devons attendre que le processus se déroule ».

Des responsables du FMI, basé à Washington, ont également déclaré que l’économie ukrainienne faisait preuve d’une résilience surprenante malgré les dégâts considérables causés par la guerre russe.

L’économie ukrainienne a affiché une croissance en amélioration et une inflation plus faible cette année après la perte désastreuse en 2022 d’environ un tiers de sa production, notamment à cause des destructions de guerre et de l’occupation russe de zones industrielles clés.

La clé de cette amélioration a été l’aide financière étrangère, qui bénéficie moins d’attention que les fournitures militaires mais aide l’Ukraine à continuer de payer les fonctionnaires et les retraités. Cela a également contribué à empêcher que les économies et les salaires des citoyens ne disparaissent en raison de la flambée des prix.

L’aide budgétaire signifie que le gouvernement ukrainien peut éviter d’utiliser la banque centrale pour imprimer de l’argent pour couvrir ses factures – une nécessité d’urgence vers laquelle il s’est tourné dans les premiers jours de l’invasion, mais une pratique qui peut conduire à une inflation galopante.

L’inflation annuelle est passée de 26 % en janvier à 8,6 % en août. Lundi, la banque centrale s’est montrée suffisamment confiante dans la stabilité de la monnaie ukrainienne pour abandonner le taux de change fixe imposé au début de la guerre.

Le Le FMI prête 15,6 milliards de dollars à l’Ukraine sur trois ans. Cela devrait ouvrir la voie à un total de 115 milliards de dollars provenant des pays donateurs, censés couvrir les besoins de financement du gouvernement. Le prêt du FMI contribue à attirer des fonds provenant d’autres donateurs qui sont rassurés par l’examen par le FMI des pratiques économiques de l’Ukraine et des exigences visant à améliorer la gouvernance et à lutter contre la corruption.

L’Ukraine « fait de bons progrès » dans l’adoption d’une législation sur un procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, a déclaré Gavin Gray, chef de mission du FMI en Ukraine. Les projets de loi ont été présentés en septembre avant la date limite de décembre prévue par l’accord de prêt.

Les accords de prêt du FMI avec l’Ukraine avant la guerre étaient au point mort en raison du manque de progrès dans la lutte contre la corruption et de l’influence de magnats du monde des affaires politiquement influents. Ces oligarques ont fait profil bas depuis l’invasion, et le président Volodymyr Zelenskyy a a licencié plusieurs hauts responsables du gouvernement suspect de mauvaise conduite pour montrer qu’il est sérieux dans la lutte contre la corruption.

L’économie ukrainienne « s’adapte certainement à l’environnement de guerre et faisant preuve d’une résilience remarquable », la demande croissante des consommateurs stimulant la croissance, a déclaré le chef de mission adjoint Nathan Epstein.

Il a ajouté que la croissance économique devrait se situer dans la partie supérieure des prévisions du FMI de 1 à 2 % cette année.

McHugh a rapporté de Francfort, en Allemagne.