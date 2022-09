Le FMI s’apprête à fournir 2,9 milliards de dollars pour aider le Sri Lanka en crise

Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi avoir conclu un accord préliminaire pour fournir au Sri Lanka 2,9 milliards de dollars sur quatre ans pour l’aider à se remettre de sa pire crise économique.

L’arrangement contribuera à rétablir la stabilité financière et macroéconomique et la viabilité de la dette.

Cela favorisera également le potentiel de croissance du pays, a déclaré une équipe du FMI en visite au Sri Lanka dans un communiqué.

Le paquet est subordonné à l’approbation de la direction et du conseil d’administration du FMI, ainsi qu’à l’obtention de l’assurance des créanciers du Sri Lanka, dont la Chine, l’Inde et le Japon, que la viabilité de la dette sera rétablie.

Un vendeur attend des clients sur un marché de légumes à Colombo, au Sri Lanka, le 10 juin. Le FMI a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour fournir au pays 2,9 milliards de dollars pour l’aider à se remettre de la crise économique, notamment des pénuries alimentaires. (Eranga Jayawardena/Associated Press)

S’adressant aux journalistes à Colombo, Peter Breuer du FMI a déclaré que puisque la dette du Sri Lanka est actuellement insoutenable, le prêteur devra voir un engagement entre le pays et ses créanciers avant de pouvoir engager des ressources.

“Si les créanciers ne sont pas disposés à fournir ces assurances, cela aggravera la crise au Sri Lanka et compromettra sa capacité de remboursement”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’une collaboration entre les créanciers et le Sri Lanka aiderait le pays à sortir plus rapidement de la crise et a suggéré d’organiser un forum entre les deux parties sur la restructuration de ses dettes.

Le Sri Lanka est au milieu d’une crise économique sans précédent avec des pénuries aiguës de plusieurs mois de produits essentiels tels que le carburant, les médicaments et le gaz de cuisine en raison d’une grave pénurie de devises étrangères.

Bien que l’approvisionnement en gaz de cuisine ait été rétabli grâce au soutien de la Banque mondiale, les pénuries de carburant, de médicaments essentiels et de certains produits alimentaires persistent.

Les chauffeurs de pousse-pousse automatique sri-lankais font la queue dans une station-service de Colombo, au Sri Lanka, en avril 12. Les pénuries de carburant persistent dans le pays. (Eranga Jayawardena/Associated Press)

La nation insulaire a suspendu le remboursement de près de 7 milliards de dollars de dette extérieure due cette année.

La dette extérieure totale du pays s’élève à plus de 51 milliards de dollars, dont 28 milliards de dollars doivent être remboursés d’ici 2028.

L’économie sri-lankaise devrait se contracter de 8,7% en 2022, avec une inflation dépassant 60%, a indiqué le FMI, ajoutant que les augmentations seront surtout ressenties par les pauvres et les vulnérables.

Le prêteur a déclaré que son programme se concentrera sur la stabilisation de l’économie, la protection des moyens de subsistance des citoyens et la stimulation de la croissance.

Les principaux éléments comprennent des réformes majeures de la fiscalité et de la tarification de l’énergie, l’augmentation des dépenses sociales, la reconstitution des réserves de change et l’introduction d’un cadre juridique anti-corruption plus solide.

Mardi, le président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a déclaré que les pourparlers avec le FMI avaient atteint avec succès les dernières étapes en présentant un budget intérimaire visant à obtenir un plan de sauvetage.

Les mesures décrites comprenaient l’augmentation de certains impôts, la réduction des dépenses en capital, la maîtrise de l’inflation et le renforcement des programmes d’aide.

Wickremesinghe a présenté sa première proposition de budget après avoir été élu par le Parlement en juillet pour remplir le reste du mandat de cinq ans du président déchu Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le pays en juillet et a démissionné après que des manifestants qui lui ont reproché, à lui et à sa famille, la crise ont pris d’assaut son résidence officielle.

L’ancien président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, vu arriver à l’aéroport international de Bangkok le 11 août. Il a fui la capitale sri-lankaise Colombo le 13 juillet au milieu de protestations généralisées et de colère contre son rôle dans l’effondrement économique du pays. (Tananchai Keawsowattana/Reuters)

Wickremesinghe a déclaré que les Nations Unies et d’autres organisations internationales ont lancé un programme pour assurer la sécurité alimentaire.

Les écoles ont rouvert et les universités ont repris les cours après de longues fermetures, a-t-il déclaré.

Cependant, de longues canalisations de carburant sont réapparues après qu’un système de quotas semble les avoir maîtrisées au cours des dernières semaines.

Dans son discours sur le budget, Wickremesinghe a déclaré que le programme budgétaire de son administration s’efforcerait d’augmenter les recettes publiques à environ 15% du PIB d’ici 2025, de réduire la dette du secteur public, de contrôler l’inflation et d’augmenter la taxe sur la valeur ajoutée à 15% par rapport aux 12% actuels. .

Le nouveau budget est intervenu dans un calme relatif, après des mois de protestations publiques qui ont renversé la dynastie politique Rajapaksa, autrefois puissante.

La crise du Sri Lanka a été aggravée par des facteurs mondiaux tels que la pandémie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais beaucoup ont accusé les Rajapaksas de grave mauvaise gestion économique et de corruption qui ont poussé le pays à la faillite.

Rajapaksa est maintenant en Thaïlande. Les dirigeants de son parti politique disent qu’il devrait rentrer d’exil début septembre et ont demandé à Wickremesinghe de lui fournir la sécurité et les installations auxquelles un ancien président a légalement droit.

Depuis qu’il est devenu président, Wickremesinghe a réprimé les manifestants et démantelé leur camp principal devant le bureau du président. L’utilisation d’une loi antiterroriste sévère pour détenir un leader de la manifestation a conduit les États-Unis et l’Union européenne à soulever des préoccupations en matière de droits de l’homme.