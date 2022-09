Le FMI rend un verdict accablant sur les baisses d’impôts britanniques

LONDRES – Les nouvelles mesures économiques mises en place par le gouvernement britannique “augmenteront probablement les inégalités”, selon le Fonds monétaire international.

Alors que le paquet fiscal – qui comprenait de lourdes réductions d’impôts pour les plus hauts revenus britanniques – vise à aider les familles et les entreprises à gérer le choc énergétique, le FMI “ne recommande pas de paquets fiscaux importants et non ciblés à ce stade”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué mardi soir. .

L’organisation a également anticipé la prochaine annonce du budget complet, qui devrait être présentée par le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, le 23 novembre, affirmant qu’elle donne au gouvernement britannique « une première occasion… d’envisager des moyens de fournir un soutien plus ciblé et plus efficace. -évaluer les mesures fiscales, notamment celles qui profitent aux hauts revenus. »

Le «mini-budget» annoncé vendredi par le nouveau gouvernement britannique était une «nouvelle approche pour une nouvelle ère axée sur la croissance», selon Kwarteng, et comprenait l’annulation de l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25% et la suppression du Tranche d’impôt sur le revenu de 45 % payée sur les revenus supérieurs à 150 000 £ (160 000 $), ce qui ramène le taux maximal à 40 %.