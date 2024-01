Le FMI relève ses prévisions de croissance mondiale en raison de la résilience des États-Unis et du soutien politique de la Chine

“Ce que nous avons vu, c’est une économie mondiale très résiliente au second semestre de l’année dernière, et cela va se poursuivre jusqu’en 2024”, a déclaré mardi l’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, à Karen Tso de CNBC.

Il prévoit cette année une croissance de 2,1 % aux États-Unis, de 0,9 % dans la zone euro et au Japon et de 0,6 % au Royaume-Uni.

Le FMI estime qu’il est désormais moins probable qu’un « atterrissage brutal », une contraction économique faisant suite à une période de forte croissance, malgré les nouveaux risques liés à la flambée des prix des matières premières et aux problèmes de chaîne d’approvisionnement dus à la volatilité géopolitique au Moyen-Orient.

Les grandes économies émergentes, notamment le Brésil, l’Inde et la Russie, ont également enregistré de meilleurs résultats qu’on ne le pensait auparavant.

Les prévisions du FMI restent toutefois inférieures à la moyenne de croissance mondiale entre 2000 et 2019 de 3,8%. La hausse des taux d’intérêt, le retrait de certains programmes de soutien budgétaire et la faible croissance de la productivité continuent de peser, a indiqué l’institution.

La Chine a été confrontée à de nombreux problèmes au cours de l’année dernière, notamment un rebond décevant des dépenses post-pandémiques, des inquiétudes concernant la déflation et une crise persistante du secteur immobilier. Le gouvernement a mis en place une série de mesures de relance en réponse, contribuant ainsi à la révision à la hausse du FMI.

“C’est une combinaison d’une forte demande dans certains de ces pays, de la consommation privée, des dépenses publiques. Mais aussi, et c’est assez important dans le contexte actuel, d’une composante offre également… Donc des marchés du travail très forts, des frictions dans la chaîne d’approvisionnement. qui se sont atténués, ainsi que la baisse des prix de l’énergie et des matières premières.

Mais la politique monétaire restrictive a conduit à une baisse de l’inflation plus rapide que prévu dans la plupart des régions, ce que Gourinchas a qualifié d’« autre bonne nouvelle » dans son rapport de mardi. Le FMI prévoit que l’inflation mondiale s’établira à 5,8 % en 2024 et à 4,4 % en 2025. Dans les économies avancées, elle tombera à 2,6 % cette année et à 2 % l’année prochaine.

“La bataille contre l’inflation est en train d’être gagnée et nous avons une probabilité plus élevée d’un atterrissage en douceur. Cela ouvre donc la voie aux banques centrales, à la Réserve fédérale, à la Banque centrale européenne, à la Banque d’Angleterre et à d’autres, pour commencer à assouplir leurs politiques. taux directeurs, une fois que nous serons sûrs que nous sommes sur cette voie”, a déclaré Gourinchas.

“La projection actuelle est que les banques centrales vont attendre un peu plus de données, elles se réuniront après réunion, elles dépendent des données, confirmant que nous sommes sur cette voie. C’est la base de référence. Et puis si nous sont, alors d’ici la seconde moitié de l’année, nous verrons des réductions de taux”, a-t-il poursuivi.

Même si les banques centrales ne doivent pas assouplir leur politique trop tôt, il existe également un risque que leur politique reste trop restrictive pendant trop longtemps, ce qui ralentirait la croissance et ramènerait l’inflation en dessous de 2 % dans les économies avancées, a ajouté Gourinchas.