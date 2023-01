Le FMI relève ses prévisions de croissance mondiale alors que l’inflation ralentit

“La croissance économique s’est avérée étonnamment résiliente au troisième trimestre de l’année dernière, avec des marchés du travail solides, une consommation des ménages et des investissements des entreprises robustes, et une adaptation meilleure que prévu à la crise énergétique en Europe”, a déclaré Gourinchas, notant également que les pressions inflationnistes ont descendre.

Les perspectives sont devenues plus positives pour l’économie mondiale en raison de facteurs intérieurs meilleurs que prévu dans plusieurs pays, comme les États-Unis.

“La croissance restera faible par rapport aux normes historiques, car la lutte contre l’inflation et la guerre de la Russie en Ukraine pèsent sur l’activité”, a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, directeur du département de recherche au FMI, dans un article de blog.

Le Fonds monétaire international a révisé lundi à la hausse ses projections de croissance mondiale pour l’année, mais a averti que la hausse des taux d’intérêt et l’invasion de l’Ukraine par la Russie pèseraient probablement encore sur l’activité.

En outre, la Chine a annoncé la réouverture de son économie après des verrouillages stricts de Covid, ce qui devrait contribuer à une croissance mondiale plus élevée. Un plus faible Dollars américain a également amélioré les perspectives des pays émergents qui détiennent des dettes en devises étrangères.

Cependant, l’image n’est pas totalement positive. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a averti plus tôt ce mois-ci que l’économie n’était pas aussi mauvaise que certains le craignaient “mais moins mauvaise ne signifie pas encore bonne”.

“Nous devons être prudents”, a déclaré Georgieva lors d’un panel animé par CNBC au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Le FMI a mis en garde lundi contre plusieurs facteurs qui pourraient détériorer les perspectives dans les mois à venir. Ceux-ci comprenaient le fait que la réouverture de Covid en Chine pourrait caler; l’inflation pourrait rester élevée ; L’invasion prolongée de l’Ukraine par la Russie pourrait secouer encore plus les coûts énergétiques et alimentaires ; et les marchés pourraient tourner au vinaigre en raison d’impressions d’inflation pires que prévu.

Les calculs du FMI indiquent qu’environ 84 % des pays seront confrontés à une inflation globale plus faible cette année par rapport à 2022, mais ils prévoient toujours un taux annuel moyen de 6,6 % en 2023 et de 4,3 % l’année suivante.

À ce titre, l’institution basée à Washington, DC, a déclaré que l’une des principales priorités politiques était que les banques centrales continuent de faire face à la flambée des prix à la consommation.

“Une communication claire de la banque centrale et des réactions appropriées aux changements dans les données aideront à maintenir les anticipations d’inflation ancrées et à atténuer les pressions sur les salaires et les prix”, a déclaré le FMI dans son dernier rapport.

“Les bilans des banques centrales devront être dénoués avec précaution, au milieu des risques de liquidité du marché”, a-t-il ajouté.