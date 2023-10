Le FMI relève ses prévisions de croissance aux États-Unis et laisse les perspectives mondiales inchangées

Le Fonds monétaire international a publié mardi ses dernières Perspectives de l’économie mondiale, qui ont révisé à la hausse ses prévisions de croissance américaine tout en prévoyant un ralentissement de l’expansion de la zone euro.

Le FMI a relevé sa prévision de croissance américaine pour cette année de 0,3 point de pourcentage, par rapport à sa prévision de juillet, à 2,1 %. Elle a relevé ses prévisions pour l’année prochaine de 0,5 point de pourcentage, à 1,5 %.

Ses prévisions de croissance pour la zone euro pour 2023 ont été révisées à la baisse de 0,2 point de pourcentage, à 0,7%, et pour 2024, de 0,3 point de pourcentage, à 1,2%.

Il attribue la révision à la hausse aux États-Unis à des investissements des entreprises plus forts au deuxième trimestre, à une croissance résiliente de la consommation dans un contexte de tensions sur le marché du travail et à une politique budgétaire expansionniste du gouvernement. La croissance devrait néanmoins ralentir au second semestre 2023 et en 2024, ajoute-t-il, en raison du ralentissement de la croissance des salaires, de la diminution de l’épargne liée à la pandémie, du resserrement de la politique monétaire et de la hausse du chômage.

Dans la zone euro, le FMI a signalé cette année des divergences entre les principales économies : l’économie allemande devrait se contracter à cause du ralentissement des échanges commerciaux et de la hausse des taux d’intérêt, alors que la demande extérieure française a surperformé et que la production industrielle a rattrapé son retard.

Sa prévision de croissance pour le Royaume-Uni a été légèrement relevée à 0,5 % pour 2023, mais abaissée de 0,4 point de pourcentage à 0,6 % pour 2024, car elle s’attend à « des impacts persistants du choc des termes de l’échange dû aux prix élevés de l’énergie ».