Le FMI relève ses perspectives de croissance, les experts mettent en garde contre les vents contraires

Des piétons marchent vers la gare Chhatrapati Shivaji Terminus au crépuscule à Mumbai, en Inde, le mercredi 4 octobre 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance pour l’Inde, affirmant que la croissance du pays restera forte en 2023 et 2024 – mais les analystes préviennent qu’il y aura des vents contraires à venir. Selon le FMI Mise à jour d’octobre de ses Perspectives de l’économie mondiale., l’économie indienne connaîtra une croissance de 6,3 % en 2023, soit une hausse par rapport à un prévisions antérieures de 6,1%. Les économistes qui ont parlé à CNBC sont également optimistes quant à la croissance de l’Inde, attribuant la croissance de l’économie à une augmentation de la consommation, des dépenses d’infrastructure et à la création d’un plus grand nombre d’entreprises – mais ils affirment que les risques géopolitiques et les préoccupations inflationnistes seront un défi. « L’Inde continuera d’être un point positif dans le paysage économique mondial », a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l’Asie-Pacifique chez Natixis. Le pays « a été favorisé par les investisseurs étrangers ces dernières années, reflétant ses perspectives prometteuses à long terme, aidées par une démographie jeune et une classe moyenne en expansion rapide. Nous nous attendons à ce qu’une telle tendance se poursuive », a-t-elle déclaré à CNBC. Les dépenses de consommation restent l’un des principaux moteurs de croissance dans le pays le plus peuplé du monde, a-t-elle ajouté.

Le marché de consommation indien devrait devenir le troisième plus grand au monde d’ici 2027, à mesure que le nombre de ménages à revenus moyens et élevés augmentera, selon un rapport de BMI, une unité de recherche de Fitch Solutions. « L’Inde est sur la carte. Il y a beaucoup de demande refoulée et le sentiment est très positif. On a le sentiment que l’Inde est de retour sur la ligne de front et que la propagande dans les médias aide également la consommation », a-t-elle ajouté. Le gouvernement indien a « pris plusieurs mesures pour améliorer les entreprises, ce qui attire les investisseurs mondiaux et locaux », a déclaré Nilesh Shah, directeur général de Kotak Mahindra Asset Management. « La stratégie Chine plus un pousse également à la délocalisation des chaînes d’approvisionnement mondiales et l’Inde en bénéficiera », a-t-il ajouté.

L’Inde est sur la carte. Il existe une forte demande refoulée et le sentiment est très positif. Alicia García-Herrero économiste en chef pour l’Asie-Pacifique, Natixis

L’optimisme suscité par la croissance de l’Inde s’explique en partie par le fait que de plus en plus d’Indiens choisissent de travailler ou de créer des entreprises dans le pays plutôt que de « s’installer dans le monde occidental à la recherche de meilleures opportunités », a déclaré Shah. « L’Occident est moins attrayant qu’avant », a déclaré Garcia-Herrero. « Et l’Inde est plus attrayante qu’avant, du moins pour les personnes très talentueuses. »

Les vents contraires demeurent

Alors que le FMI maintient sa projection d’une croissance de 6,3 % en Inde pour 2024, les économistes s’attendent à ce que le pays soit confronté à de nombreux vents contraires. « L’élargissement du déficit du compte courant, la résurgence de l’inflation et l’intensification des tensions géopolitiques seraient les principaux obstacles à l’Inde », a prévenu Garcia-Herrero. Bien que « l’environnement pré-électoral de l’Inde soit tout à fait propice à la croissance », la politique monétaire laxiste de la Banque de réserve de l’Inde « créera des problèmes futurs », a déclaré l’économiste. « L’Inde n’augmente pas sa productivité autant que nécessaire pour rendre sa croissance durable dans le temps. Mais cela ne deviendra un problème que dans les deux prochaines décennies, ce n’est pas un problème immédiat. »

Des gens traversent une route endommagée à la suite d’inondations soudaines dans la région de Faqir Gujri, à la périphérie de Srinagar, le 23 juillet 2023. Publications futures | Publications futures | Getty Images

Les événements météorologiques extrêmes auront également un impact sur la croissance de l’Inde. Les vagues de chaleur et les sécheresses ont fait tomber les niveaux d’eau dans les réservoirs du sud de l’Inde en dessous de la moyenne des 10 dernières années, ce qui a eu un effet négatif sur l’agriculture et la reconstruction rurale, a souligné Kotak’s Shah. Les tensions géopolitiques se sont intensifiées en raison des tensions croissantes entre L’Inde et le Canada, ainsi que le attaque contre Israël par le groupe militant palestinien Hamas qui a provoqué une hausse des prix du pétrole de plus de 4% lundi. « L’Inde importe plus de 80 % de sa consommation de pétrole, donc des prix plus élevés auront un impact négatif sur le déficit commercial et budgétaire de l’Inde, sur l’inflation et sur la croissance », a déclaré Shah. Même si les économistes restent optimistes quant à la croissance de l’Inde, Garcia-Herrero a souligné l’importance des investissements étrangers pour maintenir l’économie en marche. « En tant que leader du Sud mondial en concurrence avec la Chine, l’Inde a besoin de davantage d’investissements étrangers pour créer davantage d’emplois dans le secteur manufacturier », a-t-elle déclaré.

La croissance mondiale ralentit