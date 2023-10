Le FMI prévoit une amélioration de la croissance économique au Moyen-Orient l’année prochaine. Mais la guerre Israël-Hamas présente des risques

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) — Les économies du Moyen-Orient se redressent progressivement à mesure que les chocs externes liés à la guerre en Ukraine et à l’inflation mondiale s’estompent, a déclaré jeudi le Fonds monétaire international. l’escalade de la guerre entre Israël et le groupe militant du Hamas pourrait assombrir les perspectives.

Directeur général du FMI Kristalina Georgieva a déclaré que l’organisation surveillait de près l’impact économique de la guerre, en particulier sur les marchés pétroliers, où les prix ont fluctué.

« Il s’agit très clairement d’un nouveau nuage sur un horizon qui n’est pas le plus ensoleillé pour l’économie mondiale – un nouveau nuage qui assombrit cet horizon et qui n’est pas nécessaire », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse au cours de la conférence de presse. Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, Maroc.

Le FMI s’attend à ce que la croissance économique ralentisse à 2 % cette année au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, contre 5,6 % l’année dernière, alors que les pays maintiennent des taux d’intérêt plus élevés et font face à la hausse des prix du pétrole et aux défis locaux. La croissance devrait s’améliorer pour atteindre 3,4 % en 2024.

C’est en dessous du Les prévisions du FMI pour la croissance économique mondiale de 3 % cette année, mais supérieur aux 2,9 % attendus l’année prochaine.

Les pays riches du golfe Persique et d’ailleurs bénéficieront de prix du pétrole plus élevéstandis que l’Égypte et le Liban sont toujours aux prises avec une inflation galopante, a déclaré le FMI.

Le changement climatique pose un défi dans toute la région, comme l’ont montré les attaques dévastatrices du mois dernier inondations en Libye déchirée par la guerre.

L’inflation moyenne devrait culminer à 17,5 % cette année avant de retomber à 15 % en 2024. Les deux chiffres chutent d’environ un tiers à l’exclusion de l’Égypte, où l’inflation a grimpé à près de 40% le mois dernieret au Soudan, où des généraux rivaux se battent depuis avril.

L’Égypte, pays arabe le plus peuplé et premier importateur mondial de blé, a vu les prix monter en flèche depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. perturbé ses expéditions vitales de blé. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 70 % en août par rapport au même mois de l’année dernière.

Egypte obtenu un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars du FMI l’année dernière, cela nécessite une série de réformes économiques, notamment le passage à un taux de change flexible et à des coûts d’emprunt plus élevés.

Le FMI a également appelé L’Égypte veut uniformiser les règles du jeu entre le secteur public et le secteur privé après des décennies de subventionnement des produits de base et d’octroi à l’armée d’un rôle démesuré dans l’économie.

Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, a déclaré que l’Égypte avait fait « des progrès dans certains domaines plus que dans d’autres ».

« L’Égypte a une économie prometteuse, de grande taille, avec un grand potentiel », a-t-il déclaré. « Il est très important de donner au secteur privé l’espace nécessaire pour prendre les devants. Et c’est pourquoi il est si important de repenser le rôle de l’État pour qu’il soit davantage un facilitateur qu’un concurrent.

Au Liban, en proie à une grave crise économique depuis 2019, le Le FMI attend toujours aux dirigeants du pays d’adopter des réformes financières et économiques qui pourraient ouvrir la voie à un plan de sauvetage suite à un accord préliminaire l’année dernière.

« Ils étaient censés se produire très rapidement, et l’équipe attend toujours de voir des progrès dans ce domaine », a déclaré Azour.

Il a souligné quelques succès ailleurs.

Le Maroc a adopté des changements qui ont « porté leurs fruits en termes de croissance et de stabilité économique », a déclaré Azour, ajoutant que le pays d’Afrique du Nord est désormais éligible aux programmes « de référence » du FMI réservés aux économies émergentes bien avancées.

Il a également cité la Jordanie, un proche allié occidental confronté à une grave pénurie d’eau, affirmant qu’elle avait maintenu sa stabilité économique malgré les chocs successifs du COVID-19, de l’inflation et de l’instabilité régionale.