Le FMI prévient que l’inflation pourrait s’avérer persistante

« Il existe cependant un risque que les pressions transitoires deviennent plus persistantes et que les banques centrales aient besoin de prendre des mesures préventives », a déclaré le FMI.

Le problème divise actuellement la communauté des investisseurs, qui a été occupée à se demander si une récente flambée des prix à la consommation est là pour rester. Aux États-Unis, l’indice des prix à la consommation s’est établi à 5,4 % en juin, soit le rythme le plus rapide en près de 13 ans. Au Royaume-Uni, le taux d’inflation a atteint 2,5% en juin, le niveau le plus élevé depuis août 2018 et supérieur à l’objectif de 2% de la Banque d’Angleterre.

Elle a également averti que « l’inflation devrait rester élevée jusqu’en 2022 dans certains marchés émergents et économies en développement, en partie en raison des pressions continues sur les prix des denrées alimentaires et des dépréciations monétaires ».

L’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, a déclaré mardi dans un article de blog que « des perturbations plus persistantes de l’approvisionnement et une forte augmentation des prix du logement sont quelques-uns des facteurs qui pourraient conduire à une inflation élevée persistante ».

Le FMI avait déjà souligné au début du mois que si les États-Unis fournissaient plus de soutien budgétaire, cela pourrait accroître encore les pressions inflationnistes et entraîner une hausse des taux d’intérêt plus tôt que prévu.

« La mise à niveau de 0,5 point de pourcentage pour 2022 découle en grande partie de la mise à niveau prévue pour les économies avancées, en particulier les États-Unis, reflétant la législation prévue d’un soutien budgétaire supplémentaire au second semestre 2021 et l’amélioration des mesures de santé plus largement dans l’ensemble du groupe », selon le FMI. mentionné.

Selon Our World in Data, 13,81 % de la population mondiale est entièrement vaccinée contre le Covid-19 et 13,46 % est partiellement vaccinée. Cela montre la différence flagrante entre les économies avancées et les économies en développement.

Au Royaume-Uni et au Canada, plus de 54% de tous les citoyens sont complètement vaccinés. En Afrique du Sud, ce nombre tombe à 3,9% et en Egypte à 1,57%.

« L’accès aux vaccins est devenu la principale ligne de faille le long de laquelle la reprise mondiale se divise en deux blocs : ceux qui peuvent s’attendre à une nouvelle normalisation de l’activité plus tard cette année (presque toutes les économies avancées) et ceux qui seront toujours confrontés à des infections résurgentes et à une augmentation du COVID. le nombre de morts », a déclaré le Fonds.

« La reprise n’est cependant pas assurée même dans les pays où les infections sont actuellement très faibles tant que le virus circule ailleurs », a prévenu le FMI.