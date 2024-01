Le FMI met en garde le gouvernement britannique contre de nouvelles réductions d’impôts

LONDRES — Le gouvernement britannique ne devrait pas introduire de nouvelles réductions d’impôts cette année, a déclaré mardi le Fonds monétaire international, son économiste en chef affirmant que le budget national avait besoin d’argent pour les services publics et les investissements favorables à la croissance.

“Ce que nous constatons au Royaume-Uni et dans un certain nombre d’autres pays, c’est la nécessité de mettre en place des plans budgétaires à moyen terme qui permettront de faire face à une augmentation significative des pressions sur les dépenses”, a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas. a déclaré lors d’un point de presse.

Au Royaume-Uni, a-t-il expliqué, cela comprend des dépenses consacrées au service national de santé, aux soins sociaux, à l’éducation et à la transition climatique, ainsi que des mesures visant à stimuler la croissance, tout en empêchant l’augmentation des niveaux d’endettement.

“Dans ce contexte, nous déconseillons de nouvelles réductions d’impôts discrétionnaires, comme celles envisagées ou discutées actuellement”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole du FMI a déclaré séparément que le Royaume-Uni avait des besoins de dépenses plus élevés dans les services publics et les investissements que ne le reflètent actuellement les plans budgétaires du gouvernement. Le FMI a recommandé au Royaume-Uni de renforcer les taxes sur les émissions de carbone et la propriété, d’éliminer les failles dans l’impôt sur la fortune et sur le revenu, et de réformer les règles qui fixent les niveaux des retraites.

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, annoncera son dernier budget début mars, ce qui pourrait être la dernière annonce budgétaire majeure avant la tenue d’élections générales. Le moment du vote est incertain, mais il devra être déclenché par le gouvernement conservateur à un moment donné cette année.

Les conservateurs font face à une bataille difficile, le parti travailliste d’opposition étant en tête dans la plupart des sondages.

Hunt a annoncé plusieurs réductions d’impôts dans son budget d’automne et a fait plusieurs suggestions qu’il souhaite introduire davantage au printemps.

Emprunt net du secteur public britannique a fortement diminué et, en décembre 2023, il représentait environ la moitié de celui de l’année précédente en raison de la hausse de la TVA (un prélèvement sur les ventes) et des recettes de l’impôt sur le revenu et de la baisse des dépenses.

Le FMI prévoit mardi une croissance de 0,6% pour l’économie britannique cette année, en légère hausse par rapport au chiffre estimé de 0,5% pour 2023. Il a révisé ses prévisions pour 2025 à la baisse de 0,4 point de pourcentage, à 1,6%, après avoir déclaré que la désinflation assouplirait les conditions financières. et permettre aux revenus réels de se rétablir.