Le FMI met en garde le gouvernement britannique contre de nouvelles réductions d’impôts

Par Faisal Islam et Jonathan Josephs

Rédacteur économique et journaliste économique

30 janvier 2024, 13h00 GMT Mis à jour il y a 1 heure

Légende, Jeremy Hunt a fait allusion à davantage de réductions d’impôts dans le prochain budget

Le Fonds monétaire international (FMI) a « déconseillé au Royaume-Uni de nouvelles réductions d’impôts » lors du lancement de sa dernière évaluation de l’économie mondiale.

Il a déclaré que la préservation des services publics et des investissements impliquait des dépenses plus élevées que celles reflétées dans les plans actuels du gouvernement.

Le FMI a suggéré que les réductions des dépenses annoncées par le Trésor cette année étaient irréalistes.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que les réductions d’impôts pourraient être d’une grande aide pour stimuler la croissance.

M. Hunt a largement fait allusion à de nouvelles réductions d’impôts dans son prochain budget de mars.

Le FMI est une organisation internationale comptant 190 pays membres, dont le Royaume-Uni. Ils travaillent ensemble pour tenter de stabiliser l’économie mondiale.

L’une des tâches du Fonds est de conseiller ses membres sur la manière d’améliorer leur économie.

Les derniers commentaires du FMI interviennent alors qu’il a abaissé ses prévisions de croissance au Royaume-Uni pour l’année prochaine de 2 % à 1,6 %, en partie en raison d’une conséquence statistique de la révision à la hausse de la croissance pendant les années de pandémie. Cette meilleure performance laisse moins de marge de croissance pour rattraper son retard dans les années à venir.

La croissance du Royaume-Uni l’année dernière et cette année devrait rester lente, à moins de 0,5 % et 0,6 % respectivement, la deuxième plus lente des principales économies du G7, derrière l’Allemagne.

Le FMI s’attend également à des baisses de taux de la Banque d’Angleterre moins nombreuses que sur les marchés financiers, calculant que les taux resteront à 5,25 % au premier semestre de cette année. La Banque devrait ensuite réduire ses dépenses d’un demi pour cent au cours du second semestre de l’année.

Des sources du Trésor ont déclaré que le gouvernement reprochait au FMI ses conseils en matière de réductions d’impôts, qui découlent des recherches menées par l’organisation pour son bilan de santé annuel approfondi de l’économie britannique.

Cela arrive à un moment sensible avant le budget et les élections générales où la chancelière espère tracer une ligne de démarcation clé avec l’opposition sur un État plus petit, avec des dépenses publiques et des impôts moins élevés. Les sources du Trésor ont déclaré que l’amélioration des perspectives de croissance du Royaume-Uni était due aux réductions d’impôts ciblées sur les investissements des entreprises décidées par le chancelier.

Mardi, M. Hunt reçoit la première version des chiffres sur les finances publiques de l’Office pour la responsabilité budgétaire (OBR) – le prévisionniste indépendant du gouvernement – comprenant une indication de la marge de manœuvre qui pourrait être utilisée pour des réductions d’impôts ou une augmentation des dépenses.

Le chef de l’OBR, Richard Hughes, a récemment déclaré que la description des plans de dépenses post-électoraux du gouvernement comme une « œuvre de fiction » était « généreuse » parce que « le gouvernement n’a même pas pris la peine d’écrire » ses plans pour chaque département.

Si le gouvernement s’en tient à ses plans de dépenses, une baisse des taux d’intérêt et une économie plus forte pourraient accroître la marge de manœuvre du chancelier par rapport à ses objectifs d’emprunt qu’il s’est lui-même imposés, jusqu’à 20 milliards de livres sterling par an.

Commentant les conseils du FMI, M. Hunt a déclaré : « Le FMI s’attend à ce que la croissance se renforce au cours des prochaines années, soutenue par l’introduction des plus grands allègements fiscaux pour les investissements en capital au monde, parallèlement aux réductions de l’assurance nationale pour améliorer les incitations au travail.

“Il est trop tôt pour savoir si de nouvelles réductions d’impôts seront abordables dans le cadre du budget, mais nous restons convaincus que des réductions d’impôts intelligentes peuvent faire une grande différence pour stimuler la croissance.”

Mais Darren Jones, secrétaire en chef fantôme du Parti travailliste, a déclaré que les prévisions du FMI étaient “une preuve supplémentaire de 14 années d’échec économique des conservateurs”.

“Les conservateurs ont laissé la Grande-Bretagne avec une dette élevée, une croissance stagnante, des impôts élevés et une situation encore pire pour les travailleurs”, a-t-il déclaré.

Le FMI et le gouvernement britannique sont en désaccord sur les prévisions précédentes. En octobre de l’année dernière, le FMI a rejeté les suggestions du gouvernement selon lesquelles son évaluation du Royaume-Uni était alors trop sombre.

Mais les prévisionnistes économiques n’ont pas toujours raison lorsqu’il s’agit de prédire l’avenir. Le FMI a déjà déclaré que ses prévisions pour la plupart des économies avancées, comme celle du Royaume-Uni, se situaient le plus souvent à environ 1,5 point de pourcentage de la réalité.

Perspectives mondiales

Ailleurs, le FMI prédit que l’économie mondiale pourrait être sur la voie d’un « atterrissage en douceur » avec une inflation plus faible et une croissance plus résiliente.

Elle s’attend désormais à une croissance de 3,1 % cette année, au lieu des 2,9 % prévus en octobre, en raison de la résilience des États-Unis et des solides performances des économies en développement comme le Mexique et l’Inde.

Les prévisions de croissance en Russie ont été considérablement revues à la hausse, avec une croissance de 2,6 % cette année attendue, contre 1,1 % initialement prévu. Cette expansion intervient malgré les sanctions auxquelles le pays est confronté après son invasion de l’Ukraine, alors que les dépenses militaires élevées stimulent la croissance.

La Chine a connu une croissance de 5,2 % l’année dernière et même si l’on ne s’attend pas à une aussi bonne performance cette année, les perspectives du FMI à l’égard du pays se sont améliorées depuis octobre. Elle prévoit désormais une croissance de 4,6 %.

Cependant, le FMI a averti que beaucoup dépend de son secteur immobilier profondément en difficulté et du soutien qu’il reçoit du gouvernement chinois.

Les tensions au Moyen-Orient constituent une autre source de préoccupation importante, a déclaré le FMI. Il a déclaré que les récentes attaques contre la navigation commerciale dans la mer Rouge et la guerre en cours en Ukraine pourraient nuire au commerce mondial.

Face à ces défis, le FMI a exhorté les banques centrales du monde entier à se concentrer sur la stabilisation des prix.

Au cours de l’année dernière, les banques centrales ont augmenté les taux d’intérêt pour tenter de ralentir l’inflation, le rythme auquel les prix augmentent.

Le FMI a déclaré qu’il s’attend à ce que l’inflation mondiale chute de 6,8% l’année dernière à 5,8% cette année, les économies avancées connaissant les baisses les plus importantes.