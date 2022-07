Le FMI met en garde contre les conséquences de la fermeture du gaz russe

Certains pays de l’UE pourraient entrer en récession, selon l’organisation

Une fermeture totale des approvisionnements en gaz russe vers l’UE pourrait réduire le PIB des États membres les plus vulnérables jusqu’à 6 % et les plonger dans une récession, a déclaré mardi le Fonds monétaire international dans un article de blog.

L’avertissement intervient au milieu des craintes que les livraisons de gaz russe vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 ne reprennent pas après la fin de la maintenance annuelle de routine jeudi.

Plus tôt cette semaine, le Wall Street Journal, citant le commissaire européen au budget Johannes Hahn, a rapporté que la Commission européenne ne s’attendait pas à ce que le pipeline redémarre. Mardi, le porte-parole de la commission a déclaré qu’elle prévoyait tous les scénarios concernant les flux de gaz russe vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Selon les sources de Reuters, les flux de gaz redémarreront comme prévu “mais à un niveau inférieur à sa pleine capacité.”

Le FMI a noté que l’Europe ne disposait pas d’un plan global pour faire face aux pénuries de gaz, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix de l’énergie et un ralentissement de la croissance. Le fonds basé à Washington a déclaré que la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque sont les trois États membres de l’UE susceptibles de souffrir le plus en cas de fermeture complète.

« La perspective d’un arrêt total sans précédent alimente les inquiétudes concernant les pénuries de gaz, les prix encore plus élevés et les impacts économiques. Alors que les décideurs agissent rapidement, ils manquent d’un plan pour gérer et minimiser l’impact », écrit le FMI.

Avertissant que l’Europe centrale et orientale pourrait connaître des pénuries allant jusqu’à 40% de la consommation de gaz et que le PIB pourrait se contracter jusqu’à 6%, le fonds suggère que ces pays devraient sécuriser “fournitures et sources d’énergie alternatives” et encourager les économies d’énergie et étendre les accords de solidarité pour partager le gaz entre les pays.

Le FMI note que les infrastructures énergétiques et l’approvisionnement mondial de l’Europe ont jusqu’à présent fait face à une baisse de 60 % des livraisons de gaz russe depuis juin de l’année dernière, et pourraient potentiellement gérer une réduction allant jusqu’à 70 % en accédant à des approvisionnements et à des sources d’énergie alternatives.

Cependant, le fonds avertit qu’un arrêt complet rendrait la diversification beaucoup plus difficile car les goulots d’étranglement pourraient réduire la capacité de réacheminer le gaz en Europe en raison d’une capacité d’importation insuffisante ou de contraintes de transport.

Le FMI a ajouté qu’en cas de fermeture totale, l’ensemble de l’UE pourrait subir une baisse de la production économique de près de 3 % au cours de l’année prochaine. Il note que si certains pays comme la Suède, le Danemark et la Grèce ne verraient probablement que peu ou pas d’impact sur la croissance, l’Italie, en raison de sa forte dépendance au gaz dans la production d’électricité, pourrait connaître une baisse de plus de 5 %.

“Les effets sur l’Autriche et l’Allemagne seraient moins graves mais toujours significatifs, en fonction de la disponibilité de sources alternatives et de la capacité à réduire la consommation de gaz des ménages”, dit le fonds.

Après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février, l’UE a adopté six paquets de sanctions pour punir Moscou. Le bloc, qui reçoit environ 40% de son gaz de la Russie, a tenté de réduire rapidement sa dépendance à l’égard de l’énergie du pays dans le cadre de mesures restrictives.

Le président russe Vladimir Poutine a noté mardi que Bruxelles avait imposé des sanctions à Moscou et fermé les routes d’approvisionnement, mais impute désormais ses pénuries de gaz à la Russie et au géant de l’énergie Gazprom.

La Russie est prête à livrer autant de gaz que le bloc a besoin, si l’UE est prête à arrêter “marcher sur des râteaux” a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lors d’une visite à Téhéran.

« Gazprom a toujours honoré et continuera d’honorer ses engagements », il a dit.