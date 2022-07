Le FMI exige des remèdes durs alors que l’intensification du choc inflationniste freine la croissance mondiale | Actualité économique

Le prêteur mondial en dernier ressort a appelé les banques centrales à relever les taux d’intérêt et les gouvernements à adopter une attitude responsable à l’égard des finances publiques tout en mettant en garde contre un impact plus dur du choc inflationniste mondial.

Le Fonds monétaire international (FMI) a utilisé sa mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale pour ajouter un autre stylo rouge aux prévisions de croissance alors que les économies luttent contre l’impact de la hausse des prix.

Il a déclaré que la croissance était « au point mort » dans les trois plus grandes économies du monde (les États-Unis, la Chine et la zone euro) en raison de la détérioration de la situation de l’inflation, liée à la COVID pandémie et dernièrement la guerre de la Russie en Ukraine, prévoyant que le problème resterait plus tenace que prévu dans son mise à jour précédente.

Il a averti de manière effrayante que dans un scénario “plausible”, les risques de baisse pour l’économie mondiale, y compris un arrêt complet de Fourniture de gaz russe à l’Europe et prolongé blocages zéro COVID en Chine se traduirait par l’une des pires performances de production depuis 1970 si elle se réalisait.

Les nouvelles prévisions du fonds prévoient une croissance mondiale de 3,2 % pour 2022, soit une révision à la baisse de 0,4 % par rapport aux prévisions d’avril.

Une grande partie de ce chiffre s’explique par une dégradation massive de 1,4 % des États-Unis – la plus grande économie du monde.

Le FMI a déclaré qu’il s’attendait désormais à une croissance de seulement 2,3% cette année en raison d’un taux d’inflation qui, comme au Royaume-Uni, était à son plus haut niveau depuis 40 ans.

Il a déclaré que la perturbation des flux commerciaux avec la Chine était un autre facteur important à l’origine de la dégradation et a averti que la croissance stagnerait davantage, à seulement 1 %, en 2023.

Le rapport a abaissé ses attentes de croissance chinoise cette année de 1,1 % à seulement 3,3 %, car elle est également confrontée à des pressions inflationnistes, mais lutte également contre les épidémies de COVID par la fermeture de grandes villes qui ont infligé d’énormes dégâts à son puissant secteur manufacturier.

Le Royaume-Uni, selon les projections du FMI, connaîtrait une croissance de 3,2 % cette année – supérieure à celle de ses principaux concurrents, dont la France et l’Allemagne – mais il a répété sa prévision selon laquelle la production diminuerait considérablement en 2023 pour devenir la plus lente du G7.

La Russie devrait voir son économie se contracter de 6 % cette année et de 3,5 % en 2023 alors qu’elle est aux prises avec les effets des sanctions occidentales.

Les sanctions imposées au cours de la guerre en Ukraine ont exacerbé le problème mondial de l’inflation en obligeant les pays à se précipiter pour trouver d’autres sources d’approvisionnement en produits de base clés, notamment le blé, l’huile de tournesol, le pétrole et le gaz naturel.

Le FMI a exhorté la banque centrale et le gouvernement à agir pour aider à réduire les pressions inflationnistes, sa prescription budgétaire favorisant la position adoptée par l’ancien chancelier Rishi Sunak alors qu’il combat Liz Truss pour le Direction conservatrice et les clés du numéro 10.

“Avec l’augmentation des prix qui continue de peser sur le niveau de vie dans le monde entier, la maîtrise de l’inflation devrait être la première priorité des décideurs”, a déclaré le fonds.

“Une politique monétaire plus stricte aura inévitablement des coûts économiques réels, mais le retard ne fera que les exacerber.

“Un soutien budgétaire ciblé peut aider à amortir l’impact sur les plus vulnérables, mais avec les budgets publics tendus par la pandémie et la nécessité d’une politique macroéconomique globale désinflationniste, ces politiques devront être compensées par une augmentation des impôts ou une baisse des dépenses publiques”.

La course à la direction des conservateurs a été dominée par l’approche des candidats face à la crise du coût de la vie.

Mme Truss, la ministre des Affaires étrangères, est favorable à un programme de réduction d’impôts “audacieux” pour empêcher l’économie de s’inverser tandis que l’ancien occupant du numéro 11 a exclu les cadeaux à court terme de peur d’alimenter davantage l’inflation.

La Banque d’Angleterre, pour sa part, a relevé le taux directeur à chaque réunion depuis décembre dernier, mais est sous pression pour opter pour une hausse plus prononcée lors de sa réunion du début du mois prochain.

Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré qu’une augmentation de 50 points de base, qui porterait son taux de base à 1,75 %, est sur la table mais pas nécessairement sur les cartes.

Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du fonds, a écrit : « Une politique monétaire plus stricte aura inévitablement des coûts économiques réels, mais la retarder ne fera qu’exacerber les difficultés.

“Les banques centrales qui ont commencé à se resserrer devraient maintenir le cap jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.”