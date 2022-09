Le FMI exhorte Kwarteng et Truss à repenser les réductions d’impôts dans une intervention rare

Le Fonds monétaire international a critiqué les politiques économiques de Liz Truss et Kwasi Kwarteng, avertissant que “des programmes fiscaux importants et non ciblés” aggraveraient probablement les inégalités en Grande-Bretagne.

Dans une rare intervention, le FMI a pris pour cible le gouvernement britannique après que le mini-budget du chancelier britannique de vendredi a fait chuter la livre sterling et les obligations et fait grimper les rendements des dorures, augmentant le coût de l’emprunt.

“Nous suivons de près les développements économiques récents au Royaume-Uni et sommes en contact avec les autorités”, a déclaré un porte-parole du FMI.

“Compte tenu des pressions inflationnistes élevées dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, nous ne recommandons pas de programmes budgétaires importants et non ciblés à ce stade, car il est important que la politique budgétaire ne fonctionne pas à contre-courant de la politique monétaire”, ont-ils ajouté.

Plus suit…