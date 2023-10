Le FMI et la Banque mondiale se réunissent au Maroc quelques semaines après le séisme dévastateur | Actualités du Fonds monétaire international

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale se réunissent au Maroc, quelques semaines après qu’un puissant tremblement de terre ait tué près de 3 000 personnes et menacé de faire dérailler l’événement.

Les prêteurs mondiaux organisent traditionnellement leur réunion annuelle des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales devant leur siège à Washington, tous les trois ans. Il s’agit de la première rencontre sur le sol africain depuis 50 ans.

La ville de Marrakech, dans le sud du Maroc, était censée accueillir le rassemblement de lundi en 2021, mais la réunion a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie de COVID.

« Une économie mondiale prospère au 21ème siècle nécessite une Afrique prospère », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un discours à Abidjan la semaine dernière.

Dans une mesure symbolique, le FMI et la Banque mondiale sont sur le point d’accorder à l’Afrique un troisième siège au sein de leurs conseils d’administration, ce qui, selon Georgieva, donnerait au continent une « voix plus forte ».

Les économies en développement frappées par des chocs

Cependant, les questions les plus épineuses tournent autour de l’argent, alors que les économies en développement s’efforcent de faire face aux récents chocs mondiaux, tels que la pandémie de COVID, les catastrophes généralisées et la hausse des coûts de l’énergie et de la nourriture provoquée par la guerre en Ukraine.

Les principaux contributeurs ne sont pas favorables à une augmentation de capital car elle les obligerait à apporter davantage de fonds et donnerait plus d’influence aux puissances émergentes comme la Chine et l’Inde.

La Banque mondiale devrait toutefois confirmer son intention d’augmenter ses prêts de 50 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie grâce à des modifications de son bilan.

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, souhaite aller encore plus loin et augmenter la capacité de production de 100 milliards de dollars, voire jusqu’à 125 milliards de dollars, grâce aux contributions des économies avancées.

Les prêteurs peuvent profiter des réunions pour réformer leurs systèmes de quotas.

Les quotas, qui sont basés sur les performances économiques d’un pays, déterminent le montant du financement qu’il doit fournir au FMI, son droit de vote et le montant maximum des prêts qu’il peut obtenir.

L’aide du Maroc

Au lendemain du tremblement de terre au Maroc, le FMI a approuvé un prêt de 1,3 milliard de dollars pour « aider à renforcer sa préparation et sa résilience face aux catastrophes naturelles ».

Le Maroc est un emprunteur de longue date qui a eu recours aux prêts et au crédit pour faire face aux ralentissements économiques, y compris plus récemment lorsque la pandémie a frappé particulièrement durement le tourisme et les exportations.

L’institution a poussé le Maroc à équilibrer son budget et à continuer de relever les taux d’intérêt.

Les militants prévoient d’organiser une marche à Marrakech pour exhorter les institutions à prendre des mesures audacieuses contre le changement climatique et la dette.

L’organisation Oxfam, basée au Kenya, affirme que 57 pour cent des pays les plus pauvres du monde doivent réduire leurs dépenses publiques d’un total de 229 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.