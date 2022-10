Le FMI dit qu’un tiers de l’économie mondiale va se contracter dans les mois à venir, car il réduit les prévisions de l’AS

La croissance mondiale devrait encore ralentir l’année prochaine, a déclaré mardi le FMI, abaissant ses prévisions alors que les pays sont aux prises avec les retombées de l’invasion russe de l’Ukraine, la spirale du coût de la vie et les ralentissements économiques.

L’économie mondiale a subi de multiples coups, la guerre en Ukraine faisant grimper les prix des denrées alimentaires et de l’énergie à la suite de l’épidémie de coronavirus, tandis que la flambée des coûts et la hausse des taux d’intérêt menacent de se répercuter dans le monde entier.

“Les chocs de cette année rouvriront des blessures économiques qui n’ont été que partiellement cicatrisées après la pandémie”, a déclaré le conseiller économique du Fonds monétaire international, Pierre-Olivier Gourinchas, dans un article de blog accompagnant les dernières Perspectives de l’économie mondiale du fonds.

Plus d’un tiers de l’économie mondiale se dirige vers une contraction cette année ou l’année prochaine, et les trois plus grandes économies – les États-Unis, l’Union européenne et la Chine – continueront de stagner, a-t-il averti.

“Le pire est encore à venir et, pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à une récession”, a déclaré Gourinchas.

Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l’Afrique du Sud. Il s’attend maintenant à ce que l’économie ne croît que de 2,1 % cette année – en juillet, il s’attendait encore à une croissance de 2,3 %. Pour l’année prochaine, il connaît désormais une croissance de 1,1 % – contre 1,4 % précédemment. En revanche, il s’attend à ce que l’Afrique subsaharienne affiche une croissance de 3,7 % l’année prochaine.

Dans son rapport, le FMI a abaissé ses prévisions de PIB mondial pour 2023 à 2,7 %, soit 0,2 point de moins que les attentes de juillet.

Sa prévision de croissance mondiale pour cette année reste inchangée à 3,2 %.

Le profil de la croissance mondiale est son “plus faible” depuis 2001, mis à part pendant la crise financière mondiale et le pire de la pandémie, a indiqué le FMI.

Cela reflète les ralentissements des plus grandes économies, notamment une contraction du PIB américain au premier semestre 2022 et des blocages de virus en Chine en plus d’une crise du marché immobilier.

Mise au point laser

Un facteur clé du ralentissement est un changement de politique alors que les banques centrales tentent de réduire la flambée de l’inflation, la hausse des taux d’intérêt commençant à apaiser la demande intérieure.

Les pressions croissantes sur les prix sont la menace la plus immédiate pour la prospérité, a déclaré Gourinchas dans le rapport, ajoutant que les banques centrales sont désormais « concentrées au laser sur le rétablissement de la stabilité des prix ».

L’inflation mondiale devrait culminer à 9,5 % cette année avant de chuter à 4,1 % d’ici 2024.

Mais une mauvaise appréciation de la persistance de l’inflation pourrait s’avérer préjudiciable à la stabilité macroéconomique future, a-t-il averti, “en sapant gravement la crédibilité durement acquise des banques centrales”.

Bien que les défis actuels ne signifient pas qu’un ralentissement important est inévitable, le fonds a également averti que de nombreux pays à faible revenu sont soit en situation de surendettement, soit proches du surendettement.

Des progrès vers des restructurations de la dette pour les plus durement touchés sont nécessaires pour éviter une vague de crise de la dette souveraine.

“Le temps pourrait bientôt manquer”, a déclaré Gourinchas.

Ralentissement américain

Le FMI a également revu à la baisse ses prévisions pour les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine.

La croissance économique américaine est fixée à 1,6 % cette année, soit 0,7 point de moins que les prévisions de juillet du fonds, en raison d’une contraction inattendue cette année.

“La baisse du revenu disponible réel continue de ronger la demande des consommateurs et la hausse des taux d’intérêt pèse lourdement sur les dépenses”, a déclaré le FMI.

La Réserve fédérale a augmenté ses taux d’intérêt de manière agressive pour freiner la montée de l’inflation, qui ralentit l’activité économique. Et la banque centrale a déclaré que d’autres augmentations sont susceptibles de se produire.

Un ralentissement dans la zone euro devrait s’aggraver l’année prochaine, a déclaré le FMI, et la croissance en Chine devrait atteindre son taux le plus bas depuis des décennies, à l’exception de la première épidémie de coronavirus.

L’économie chinoise devrait croître de 3,2% cette année, légèrement inférieure aux prévisions initiales.

Le fonds a averti qu’une aggravation de la crise du secteur immobilier chinois pourrait se répercuter sur le secteur bancaire national et peser lourdement sur la croissance.

Cet article a été mis à jour avec des détails sur les perspectives de SA.