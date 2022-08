Le FMI demande à l’Europe de laisser les consommateurs supporter le poids des factures d’énergie plus élevées

Le FMI a déclaré mercredi que les gouvernements devraient s’efforcer de protéger les ménages les plus vulnérables avec un soutien ciblé, mais a noté que les politiques existantes visant à protéger tous les consommateurs de la hausse des coûts nuiraient aux économies européennes – dont beaucoup sont déjà au bord d’une récession – et décourageraient la transition énergétique. .

Le Fonds monétaire international a mis en garde les gouvernements européens contre l’intervention dans l’aggravation de la crise énergétique de la région avec un soutien financier à large assise, affirmant à la place que les consommateurs devraient supporter le poids de la hausse des prix pour encourager les économies d’énergie et faciliter le passage plus large à l’énergie verte.

Jusqu’à présent, les décideurs européens ont introduit des contrôles de prix, des subventions et des réductions d’impôts de grande envergure pour atténuer le coup de la hausse des coûts de l’énergie, qui ont bondi à travers le continent à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine et d’une surabondance d’approvisionnement plus large.

Mais l’institut basé à Washington a averti qu’un tel soutien radical était à courte vue, coûtant à certains gouvernements environ 1,5% du produit intérieur brut cette année tout en continuant à gonfler la demande – et donc les prix.

“La suppression de la répercussion sur les prix de détail retarde simplement l’ajustement nécessaire au choc énergétique en réduisant les incitations pour les ménages et les entreprises à conserver l’énergie et à améliorer l’efficacité. Cela maintient la demande mondiale d’énergie et les prix plus élevés qu’ils ne le seraient autrement”, indique le rapport. .