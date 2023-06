Le FMI critique la nouvelle proposition de budget du Pakistan, affirme que le gouvernement ne parvient pas à mettre en œuvre un système fiscal plus équitable

ISLAMABAD – Le Fonds monétaire international a critiqué jeudi le gouvernement pakistanais pour sa proposition de nouveau budget annuel, affirmant qu’il n’avait pas réussi à mettre en œuvre un système fiscal plus équitable dans le projet.

La critique sévère d’Esther Perez Ruiz, représentante du FMI pour le Pakistan, a soulevé de nouvelles inquiétudes quant au succès des pourparlers de plusieurs mois entre la nation islamique à court d’argent et le prêteur sur une tranche de sauvetage bloquée.

Cependant, Perez Ruiz a également déclaré que le FMI proposait de « travailler avec le gouvernement pour affiner sa stratégie » pour le budget.

Le gouvernement d’Islamabad a présenté la semaine dernière le budget à l’Assemblée nationale, ou chambre basse du parlement, pour le prochain exercice budgétaire, à compter du 1er juillet. Le projet a également introduit un nouveau régime d’amnistie fiscale et a sauté certaines des taxes prévues.

La proposition était probablement une tentative du Premier ministre Shahbaz Sharif d’éviter les manifestations anti-inflationnistes et de soulager les plus pauvres.

Cependant, il envisage également une augmentation allant jusqu’à 35% des salaires des employés du gouvernement, suscitant des critiques alors que les experts se demandaient comment l’administration générerait des ressources pour les projets de développement et les salaires à un moment où le déficit budgétaire se creusait à un niveau alarmant.

Les législateurs devraient débattre et voter sur le budget plus tard ce mois-ci.

Selon Perez Ruiz, le gouvernement pakistanais manque « une occasion d’élargir l’assiette fiscale de manière plus progressive, et la longue liste de nouvelles dépenses fiscales réduit davantage l’équité du système fiscal et sape les ressources nécessaires pour un meilleur soutien aux personnes vulnérables ». » personnes.

Le Pakistan s’était mis d’accord avec le FMI sur la relance d’un plan de sauvetage de 6 milliards de dollars, initialement signé en 2019 par l’ancien Premier ministre Imran Khan. Son gouvernement a été évincé lors d’un vote de censure au parlement en avril 2022 et a été remplacé par le cabinet de Sharif.

Perez Ruiz a également déclaré que la nouvelle amnistie fiscale annoncée dans la proposition de budget va à l’encontre du programme de conditionnalité et de gouvernance du programme du FMI et crée un précédent dommageable.

Le Pakistan n’a plus que deux semaines pour remplir les conditions du FMI pour se qualifier pour la tranche indispensable de 1,1 milliard de dollars, en attente depuis novembre.

« Le Pakistan est toujours en pourparlers » avec le FMI, a déclaré un ministre des Finances visiblement agacé, Ishaq Dar, après la déclaration de Perez Ruiz.

Le Pakistan est aux prises avec l’une des pires crises économiques dans un contexte de hausse des prix des denrées alimentaires et d’une inflation annuelle alarmante de près de 30 %, alors que l’inflation hebdomadaire du mois dernier était proche de 45 %. Il est également toujours aux prises avec les conséquences des inondations dévastatrices de l’été dernier, qui ont tué plus de 1 700 personnes et causé des pertes stupéfiantes de 30 milliards de dollars.

Jeudi également, le gouvernement de la province méridionale du Sindh, l’une des plus touchées par les inondations, s’est préparé au cyclone Biparjoy après qu’il a touché terre dans l’Inde voisine et devait atteindre Pakistan en quelques heures. Le gouvernement a déclaré que 73 000 personnes avaient été évacuées jusqu’à présent des zones dangereuses sur la trajectoire du cyclone.