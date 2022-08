Le FMI constate une augmentation vitale des corrélations entre Bitcoin et les marchés boursiers asiatiques

Les responsables du Fonds monétaire international (FMI) affirment que la corrélation entre la performance des marchés boursiers asiatiques et les actifs cryptographiques comme le bitcoin et l’éthereum a considérablement augmenté.

Employés du FMI sur la crypto et la corrélation avec les actions asiatiques

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié lundi un article de journal sur la réglementation des crypto-monnaies et sur la façon dont la crypto est actuellement “plus en phase avec les actions asiatiques”.

Anne-Marie Gulde-Wolf, directrice adjointe du département Asie et Pacifique du FMI, zilch Choueiri, chef de mission pour la nation asiatique, et town Iyer, expert économique associé au sein de la division d’analyse de la stabilité monétaire mondiale du département des marchés financiers et monétaires du FMI, auteur du message.

“Alors que les rendements et les corrélations de volatilité entre le bitcoin et les marchés boursiers asiatiques étaient faibles avant la pandémie, ceux-ci sont considérablement hyperboliques depuis 2020”, ont-ils écrit. “Le commerce de la cryptographie, cependant, a grimpé en flèche alors que des millions de personnes sont restées chez elles et ont reçu une aide gouvernementale, alors que des taux d’intérêt bas et des conditions financières simples rivalisent conjointement avec une tâche.”

Ils ont détaillé :

Alors que les investisseurs asiatiques se sont entassés dans la cryptographie, la corrélation entre la performance des marchés boursiers de la région et les actifs cryptographiques comme le bitcoin et l’éthereum a augmenté.

Les responsables du FMI ont noté que, par exemple, “les corrélations entre le bitcoin et les marchés boursiers indiens ont été multipliées par 10 au cours de la pandémie, ce qui suggère des limites de diversification des risques restreintes de la cryptographie”. en outre, “les corrélations de volatilité sont hyperboliques de 3 fois”.

Les responsables du FMI ont noté que “l’augmentation des corrélations des crypto-actions en Asie a été au milieu d’une augmentation pointue des retombées de la volatilité des crypto-actions dans certains pays asiatiques”, précisant :

Cela indique une connexité croissante entre les 2 catégories de qualité qui permet la transmission des chocs pouvant impacter les marchés monétaires.

Les responsables du FMI ont déclaré conjointement que “les cadres réglementaires de la cryptographie en Asie devraient être adaptés à la plupart des utilisations de ces actifs à intervalles réguliers entre les pays”.

Les auteurs ont ajouté: “Ils devraient établir des conseils clairs sur les établissements monétaires réglementés et apprendre à informer et à protéger les investisseurs particuliers”, précisant:

Enfin, pour être absolument efficace, la réglementation de la cryptographie doit être étroitement coordonnée entre les juridictions.

Le post Le FMI voit une augmentation vitale des corrélations entre Bitcoin et les marchés boursiers asiatiques est apparu pour la première fois sur BTC Wires.