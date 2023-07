Le FMI approuve un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars pour le Pakistan

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international a approuvé mercredi un programme de sauvetage de 3 milliards de dollars pour le Pakistan, a indiqué le prêteur, qui déboursera immédiatement environ 1,2 milliard de dollars pour aider le pays d’Asie du Sud.

Le Pakistan et le Fonds sont parvenus à un accord au niveau du personnel le mois dernier, garantissant un financement indispensable à la nation en manque d’argent.

L’approbation du conseil d’administration était nécessaire avant de débourser la première tranche d’argent, le reste devant arriver plus tard par tranches.

« Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un accord de confirmation (SBA) de 9 mois pour le Pakistan d’un montant de 2 250 millions de DTS (environ 3 milliards de dollars, soit 111 % de la quote-part) pour soutenir les autorités. programme de stabilisation économique », a déclaré le FMI dans un communiqué.

Il a ajouté que l’arrangement intervient à un moment économique difficile pour le Pakistan. Un environnement extérieur difficile, des inondations dévastatrices et des erreurs politiques ont entraîné d’importants déficits budgétaires et extérieurs, une hausse de l’inflation et une érosion des réserves de change au cours de l’exercice 23.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)